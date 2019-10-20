直搗綠票倉！網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服：都去造勢了

▲韓國瑜19日直搗綠營鐵票倉台南辦造勢晚會。（圖／攝影中心攝）

地方中心／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開傾聽之旅後，19日的首場造勢大會選在綠營大票倉台南舉行，而在此同時，有網友自辦「街頭民調」直播，若柯文哲、韓國瑜、蔡英文3人參選，蔡英文則以28票（47％）勝過韓國瑜的17票（28％）、柯文哲的15票（25％）。

這名網友19日在韓國瑜造勢大會的同一時間，到了台南武聖夜市進行民調直播，若柯文哲、韓國瑜、蔡英文形成「三腳督」的狀況下，蔡英文以28票（47％）贏過韓國瑜的17票（28％）、民眾黨柯文哲15票（25％）；若是柯文哲並未出戰，則有2票投給韓國瑜、7票給蔡英文。

▲韓國瑜在台南的首場造勢晚會，底下群眾相當熱情，到處都是國旗 。（圖／記者洪靖宜攝）

透過直播也可以看到，有不少民眾願意發表自己的聲音，有韓國瑜支持者表示，自己單純不喜歡柯P的說話方式，另外因為是做生意的，但蔡英文漲了電價，讓他成本多付出很多，而目前為止韓國瑜都還是個未知數，因此會投他一票。此外，大多數的蔡英文支持者都認為，韓國瑜開了太多的空頭支票，只有蔡英文有做出實質改善，會希望蔡英文連任。

不過，也有不少網友認為，這名韓粉很會選時間做民調，「有些支持韓的都跑參加造勢，韓這次輸一點，嚴格來講其實不是真的輸！」、「台南深綠有這票數已經很強了」、「武聖夜市是當地人愛去的夜市，我相信這樣的比數已經足以打敗蔡女士」。

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