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看準醫院人潮！無業黑衣男入侵病房爽偷　第4次踢鐵板

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記者孫于珊／台北報導

台北市北投區醫院出現連續竊盜案！一名47歲無正當工作的吳姓男子，專門在人潮聚集的醫院行竊，他進入病房裡，將病患的包包、平板、手機等貴重物品通通搜刮，完全無視監視器已將他的行蹤曝光，直到8月2日上午，吳男要再次犯案時，警方早已鎖定，將他逮捕歸案。

▲▼北投醫院竊案。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲一身黑衣的吳男鬼鬼祟祟，竟潛入病房偷竊！（圖／記者孫于珊翻攝）

據了解，吳男是竊盜慣犯，已在振興醫院及榮總分別偷2次，獲利至少上萬元，由於吳男戶籍在士林，讓警方起初找不到，經擴大調閱周邊監視器，終於過濾出吳男涉有重嫌，在他第4次至醫院行竊之際，便將他帶返警局偵辦。吳男坦承，因缺錢花用、一時貪念才多次行竊，並已將所有贓證物變賣。全案以竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

經查，北投區2019年1月至9月，共計發生19件醫院竊盜案，警方受理後隨即成立專案小組調查，目前已偵破14件，破獲率73.68%，除持續追查外，也會加強醫院周邊的巡邏密度及防竊勤務。

▲▼北投醫院竊案。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警方利用醫院電視牆播映防竊文宣。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

北投分局分析歹徒犯案手法多以侵入病房行竊居多，提醒病患及探病親友，務必注意保管置於病房的貴重物品，或善加利用醫院附設的置物櫃並上鎖，讓歹徒無機可乘。

北投分局也特別前往醫院宣導防竊、防詐新訊，利用醫院電視牆上播映防竊文宣，提醒民眾要注意隨身攜帶的財物，尤其在進出電梯或要暫時離開座位時，更需要保持警戒。

▲▼北投醫院竊案。（圖／記者孫于珊翻攝）

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