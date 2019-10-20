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香港遊行再起　港鐵柯士甸尖沙咀中午時關閉停售往返票

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▲▼香港地鐵太古站，示威民眾與警察發生衝突。（圖／路透）

▲香港地鐵太古站多次發生示威民眾與警察衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

民陣20日發起「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」遊行，港鐵當天上午宣佈，經風險評估及與相關政府部門商討後，為審慎起見，港鐵柯士甸站、尖沙咀站由中午12時起暫時關閉，列車也不會停靠有關車站。另外，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

《東網》報導，除了上述的車站，其他車站野可能需要採取人流管理措施，個別車站或其部分出入口也可能隨時關閉，而無法預早通知。

▲▼港鐵,831遊行,反送中遊行,逃犯條例。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港鐵在遊行中遭到破壞。（圖／記者黃彥傑攝）

有調整的路線包括：輕鐵各路線今天維持行駛，然而個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞，需要較長的復修時間。至於機場快線，下午1時起至尾班車，只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站， 九龍站市區預辦登機服務中午12時起暫停。

另外，因應高鐵香港西九龍站附近會有公眾活動進行，車站會實施客流管理措施，乘客只可使用指定出入口進出。車站也不設現場售票，網上系統、熱線電話及指定代理會於中午12時起暫停售賣當天往返香港的車票。

於此之前，香港民陣召集人岑子杰16日晚間遭不明人士襲擊，民陣同一天晚間發佈6項聲明，除了對這次事件的譴責，要求警方徹查，也強調「五大訴求，缺一不可，香港人，星期日尖沙咀見」。此外，聲明也呼籲更多人走出來，「向兇徒和政權表明我們不會就此退縮。」

►影／不會就此退縮！岑子杰遭襲擊　民陣：星期日尖沙咀見

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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