反地鐵票漲價「示威持續升溫」　智利宣布實施「宵禁」

▲智利示威不斷升溫，當局宣布宵禁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

智利民眾反對地鐵票漲價，生活成本不斷提高，因此爆發示威，情況越演越烈。將軍德康波（Javier Iturriaga del Campo）今（20日）宣布，首都聖地牙哥（Santiago）與部分偏遠地區全面實施宵禁。總統皮涅拉（Sebastián Piñera）稍早表示，將會改變調漲大眾運輸票價的政策，試圖終止抗議行動。

根據《路透社》，示威活動從首都爆發，逐漸蔓延到其它都市，總統皮涅拉19日表示，智利進入緊急狀態，「我們的目標是確保公共秩序、公共安全與私人財產。在一個以法治為核心國家裡，不會有暴力的空間。」德康波將軍稍後也宣布，聖地牙哥與一些偏遠區域從晚上10時到隔天上午7時全面實施宵禁，「我們懇請所有的人民回家，評估政府剛剛宣布的措施，照顧家人與家園。」

▲智利民眾不滿生活成本高，如今地鐵票又宣布漲價，發起示威。（圖／路透）

《衛報》報導，內政部長查德威克（Andrés Chadwick）證實，政府將開始適用《國家安全法》。此法律賦予當局起訴的特殊權力，被指控妨礙或破壞公共服務的人，最重可能面臨20年有期徒刑。

智利兒童監察員穆尼茲（PatriciaMuñoz）表示，非常擔心與警方發生衝突的年輕人的安全，「但是我們從當局那裡得到的資訊非常片面。」

綜合外媒報導，智利政府6日宣布調漲地鐵費用，尖峰時刻票價高達1.17美元。國內百姓對於生活開銷過高，尤其是健康醫療、教育和公共服務的成本飆高，已經累積民怨，因此發起示威，頭戴黑帽，縱火地鐵站，燒毀巴士，搶劫店家。

▲智利貧富差距很大，民眾不滿生活開銷過高，地鐵票漲價後發起示威。（圖／路透）

根據《中央社》，智利是中南美洲最富有，但是貧富差距也最嚴重的國家，民眾發起抗議後，政府回應，漲價是因能源成本上漲以及披索（Peso）匯率疲軟。

智利精神學家兼作家德拉帕拉（Marco Antonio de la Parra）說，「過去10年裡，政府已經與這些問題脫鉤，今晚被當作目標的地方具有深層的象徵意義，交通與能源代表了國家的成功，以及它所塑造出來的形象。」