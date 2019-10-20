　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反地鐵票漲價「示威持續升溫」　智利宣布實施「宵禁」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼智利反地鐵票漲價抗議。（圖／路透）

▲智利示威不斷升溫，當局宣布宵禁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

智利民眾反對地鐵票漲價，生活成本不斷提高，因此爆發示威，情況越演越烈。將軍德康波（Javier Iturriaga del Campo）今（20日）宣布，首都聖地牙哥（Santiago）與部分偏遠地區全面實施宵禁。總統皮涅拉（Sebastián Piñera）稍早表示，將會改變調漲大眾運輸票價的政策，試圖終止抗議行動。

根據《路透社》，示威活動從首都爆發，逐漸蔓延到其它都市，總統皮涅拉19日表示，智利進入緊急狀態，「我們的目標是確保公共秩序、公共安全與私人財產。在一個以法治為核心國家裡，不會有暴力的空間。」德康波將軍稍後也宣布，聖地牙哥與一些偏遠區域從晚上10時到隔天上午7時全面實施宵禁，「我們懇請所有的人民回家，評估政府剛剛宣布的措施，照顧家人與家園。」

▲▼智利反地鐵票漲價抗議。（圖／路透）

▲智利民眾不滿生活成本高，如今地鐵票又宣布漲價，發起示威。（圖／路透）

《衛報》報導，內政部長查德威克（Andrés Chadwick）證實，政府將開始適用《國家安全法》。此法律賦予當局起訴的特殊權力，被指控妨礙或破壞公共服務的人，最重可能面臨20年有期徒刑。

智利兒童監察員穆尼茲（PatriciaMuñoz）表示，非常擔心與警方發生衝突的年輕人的安全，「但是我們從當局那裡得到的資訊非常片面。」

綜合外媒報導，智利政府6日宣布調漲地鐵費用，尖峰時刻票價高達1.17美元。國內百姓對於生活開銷過高，尤其是健康醫療、教育和公共服務的成本飆高，已經累積民怨，因此發起示威，頭戴黑帽，縱火地鐵站，燒毀巴士，搶劫店家。

▲▼智利反地鐵票漲價抗議。（圖／路透）

▲智利貧富差距很大，民眾不滿生活開銷過高，地鐵票漲價後發起示威。（圖／路透）

根據《中央社》，智利是中南美洲最富有，但是貧富差距也最嚴重的國家，民眾發起抗議後，政府回應，漲價是因能源成本上漲以及披索（Peso）匯率疲軟。

智利精神學家兼作家德拉帕拉（Marco Antonio de la Parra）說，「過去10年裡，政府已經與這些問題脫鉤，今晚被當作目標的地方具有深層的象徵意義，交通與能源代表了國家的成功，以及它所塑造出來的形象。」

ET快訊
莊敬「21歲帥老師」是韓團dancer！185cm長腿+明星
假日也能用！160元買北部威秀電影票「密技公開」比花旗卡殺
睡美人原型故事超暗黑！渣國王「路過壞壞」昏睡女..反派不是梅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自認被控獲俄支持　民主黨籍總統參選人怒嗆希拉蕊：好戰女王！

警察逮捕「毒梟之子」竟又釋放　墨西哥總統：做得好！

曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

老爸樂幫女兒買衛生棉　幽默問「想要什麼口味」網掀論戰！

非裔保全要求鬧事學生「別再叫我黑鬼」！　竟反遭開除

才剛宣布休戰！庫德族又被轟炸　怒批土耳其「違反停火協議」

男突被「羽絨衣怪客」潑酸「雙眼瞬間瞎了」　淚訴：5歲兒認不出我是誰

配合德仁天皇「即位禮」　日本政府時隔26年「恩赦」55萬人

男嬰「1歲生日」當天被狠母、男友性虐慘死！　全身鈍器痛毆…生殖器創傷

被控密謀推翻普丁　俄2少年法庭上崩潰大喊「審判不公」割腕噴血！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

英國脫歐再喊停！馬克宏秒致電強生：對誰都沒好處

高中弟遭女友狠甩「拿長槍闖學校」　眾人尖叫衝出…足球教練一個擁抱惹哭全場

G7地點選自家度假村！川普挨轟自肥…白宮幫辯護　緊急滅火取消

抗議美提高駐軍費！首爾大學生翻牆闖駐韓大使官邸　韓警申請逮捕9人

「死神」警官血腥緝毒…殺死2鎮長　杜特蒂：自由地殺人吧！

強生糗翻！霸氣喊月底脫歐　表決結果「再延期」專家回：歐盟也不會拒絕

反地鐵票漲價「示威持續升溫」　智利宣布實施「宵禁」

脫歐又挫敗！BBC分析6個下一步　第2次公投、全面撤回都有可能

19歲媽嫌1月兒吵...打到全身瘀青「血塊塞鼻」險死！自己出門約會

52歲女社工勾15歲鮮肉！親自「車震輔導」...還教喝酒吸大麻

一招變美／阿嬌鍾欣潼私藏的消水腫4密技！睡前必泡澡、常喝蘋果醋

洋基9局上雷馬修驚天追平兩分砲　太空人全場靜默

76.7萬、日本獨享！TOYOTA C-HR新增「GR Sport」車型　

酒駕開奧迪TT載女友上摩鐵遇警察　男飆「憑什麼」還罵三字經

機械車位「一年激省1萬2」卻沒人停敢...他心癢想租！網曝想哭下場

韓國瑜遭蛋襲事件後維安警力提升　南市警局長坐鎮

每周只賣2天！高雄超犯規提拉米蘇　咬下爆餡+咖啡香濃郁

萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

網漫改編劇情超ㄎ一ㄤ　魯蛇怪咖雲集《千里馬超市》

「大溪花海農場」10月壽星免門票！還可換宮廷服遊英國館

國際熱門新聞

妻前沉入水中…殘疾爺爺「1句遺言」逼哭萬人

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

52歲女勾15歲小鮮肉！親自車震輔導

36歲罕病媽生44孩　醫生切子宮才停止生產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

墨衝突8死20傷　毒梟負擔喪葬費

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

鬼父每晚性侵女兒　老婆就睡旁邊

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

一拳砸裂玻璃　日男暴衝攔車如鬼

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

貓咪遭人從4樓窗口推下影片曝光

快訊／英國脫歐協議表決結果「脫歐順延」

強生致函歐盟要求延後脫歐　但拒簽名

更多熱門

相關新聞

票價上漲　智利示威進入緊急狀態

票價上漲　智利示威進入緊急狀態

智利本周發生抗議活動，示威者在多個地鐵站、銀行與公車縱火，也有搶劫事件傳出，總統皮涅拉（Sebastián Piñera）已宣布首都聖地牙哥（Santiago）進入緊急狀態。許多抗議人士就讀高中、大學，他們跳過閘門並襲擊多個地鐵站，癱瘓當地交通。

高雄輕軌復工遙遙無期　遭批「停工才是本末倒置」

高雄輕軌復工遙遙無期　遭批「停工才是本末倒置」

環團爬上地鐵車頂抗議　被通勤族拖下

環團爬上地鐵車頂抗議　被通勤族拖下

誓做「第二個香港」！胡錫進：西方政客的報應

誓做「第二個香港」！胡錫進：西方政客的報應

加獨領袖判重刑　巴塞示威170傷

加獨領袖判重刑　巴塞示威170傷

關鍵字：

南美洲智利公共運輸大眾運輸抗議示威

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

16歲高中生拉K　終生包尿布超慘

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面