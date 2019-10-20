劉鶴：中國經濟發展前景光明　停止貿易戰升有利中美雙方

▲大陸國務院副總理劉鶴日前前往華府。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴19日表示，中國經濟長期向好的基本面沒有變，發展前景仍十分光明，新一輪中美經貿磋商取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎，停止貿易戰升級，有利於中方，有利於美方，也有利於整個世界，是生產者、消費者的共同期盼。

《新華社》報導，2019世界VR產業大會開幕式19日在江西南昌舉行，與會的劉鶴表示，當前以數位技術和生命科學為代表的新一輪科技革命和產業變革日新月異，VR是其中最為活躍的前沿領域之一，呈現出技術發展協同性強、產品應用範圍廣、產業發展潛力大的鮮明特點。

劉鶴強調，「我們有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大迴旋空間、充足的宏觀政策工具，完全有信心、有能力確保實現宏觀經濟既定目標。」劉鶴表示，中美雙方應在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現共同目標。

▲大陸國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

美中10日在華府展開第13輪貿易談判，隔天宣布取得實質性的第一階段成果。美國總統川普當地時間11日表示，美中兩國已經「非常接近」結束貿易戰，當前是一個非常重要的階段。他說，美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好，美中兩國將達成一個「偉大的協議」，其意義將超越關稅問題本身。

川普在16日受訪時指出，他在與中國國家主席習近平會晤之前，很可能不會簽署任何的貿易協定。兩人將在11月中的APEC峰會上見面，外界預期將會在峰會期間簽署協議。

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