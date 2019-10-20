庫德族正式撤離！艾爾段要求遵守協議　否則「砸碎恐怖份子頭顱」

▲艾爾段宣布停止軍事行動至22日晚間。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與土耳其達成協議，停止在敘利亞北部的軍事行動5天，讓該區的庫德族軍隊退出「安全地帶」，而庫德族19日首度證實，他們正準備撤離土敘邊境。土耳其總統艾爾段則警告，若是在120小時內未按照協議全數撤離，「就會砸碎他們的腦袋。」

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）19日在電視演說中指出，如果庫德族未在約定的120小時，也就是當地時間22日晚上撤離完畢，「我們將從上次中斷的地方開始，繼續砸碎這些恐怖份子的腦袋。」艾爾段也提到與美國副總統潘斯談判的細節，原來最初土耳其僅同意暫停一個晚上，最終同意暫停5天，「但我必須說，如果未遵守向我國做出的承諾，那麼我們也不會等到最後一刻才反擊。」

▲敘北邊境平民預計在20日撤離完畢。（圖／路透）



庫德族人民保衛軍（YPG）19日透露，部分軍隊已經在美國的協助下撤離，剩餘士兵和平民也會在20日撤到離邊境30公里外的區域。但YPG也指控，土耳其士兵在停火期間，曾經包圍醫院不讓人離開，直到人道組織的醫療車隊抵達才放行。土耳其政府則否認這項指控。

至於外界擔心伊斯蘭國的罪犯會趁亂逃亡，土耳其政府也表明，他們在18日前在進攻路上共逮捕了196名伊斯蘭國囚犯，目前他們被鎖在敘利亞境內的安全地點，「這些囚犯被關押在安全的地方，正如艾爾段總統之前所說的，不會讓這些人藉機逍遙法外。」