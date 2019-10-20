遭幼稚園老師投毒！5歲男童「陷入腦死」...家屬踢爆：當局竟要求「拔管」

▲大部分中毒兒童接受治療後已出院。（圖／翻攝自上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南焦作市萌萌幼稚園的王姓老師於今年3月，因與同事發生矛盾，憤而在「八寶粥」裡投放亞硝酸鈉，導致23名兒童中毒，而5歲的小俊（化名）不幸腦死亡，靠呼吸機維持生命。然而小俊家屬近日踢爆，有關部門竟要求他們拔罐放棄治療，以嚴懲投毒犯。對此說法官方予以否認。

▲中毒最嚴重的小俊已腦死亡。（圖／華商報）

據《華商報》報導，王姓狠師因自己帶小班，孩子難管工作量大，但薪資待遇卻不如中班，為此與帶中班的老師發生矛盾，選擇投毒報復。在23名中毒的兒童中，小俊是目前唯一一位陷入腦死亡的小孩，仍躺在加護病房，靠呼吸機維持生命，讓家屬看得心疼不已。

▲小俊的母親亦質疑，涉事幼稚園已無證經營20多年，雖已被查封，但負責人遲遲未被追責。（圖／華商報）

小俊媽媽日前po文，稱「我的孩子至今再也沒有醒過來，再也聽不到他喊一聲媽媽了，我不敢想像我還能不能堅持下去，快7個月了，沒有人處理我們的這個事情。我們去找他們，人家讓我們簽字放棄孩子，說只有這樣才能走法律程式。可是不給我們一個說法，我們怎麼放棄？當媽媽的怎樣下得去說？他們說簽字放棄，還要走屍檢，看看孩子是怎樣死的。」

該位心碎的母親說，家人16日接到政府的電話，主管該案的官員給他們進行了通報，「有關人員以前說，要解決我們家屬就得先簽字，同意給孩子拔管，說是投毒致人死亡和投毒致人重傷在量刑上差異很大，要求走法律途徑，通過訴訟得到賠償。但現在又突然改口，說可以不做屍檢做活檢，可以按照重傷二級來追究投毒者王某的法律責任。」

▲被貼上封條的幼稚園大門。（圖／華商報）

此事報告後，在網路掀起軒然大波。焦作市解放區對外宣傳辦公室今（20）日發佈消息，否認了該說法，「我們本著生命至上，有一點可能就絕不放棄治療的原則，仍在對受害兒童全力救治。經多方核實，不存在網傳的要求拔管一說。」