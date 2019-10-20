18歲媽剛生下男嬰！胎盤剝落竟排出「鮮紅色肉球」...醫驚：子宮掉出來了

▲福建省立醫院婦產科來了個年輕產婦。（圖／泉州網路電視台）

記者蔡儀潔／綜合報導

福建福州18歲的小黎（化名）日前在順產生下一名男嬰後，胎盤遲遲沒有娩出，正當醫護人員採取人工剝離胎盤之時，突然排出了一團鮮紅的肉球，醫生定睛一看，竟然是整個子宮內翻，被一起「生」了出來。由於子宮和陰道不斷流血，小黎腹痛難忍陷入休克。

據《海峽都市報》報導，僅有18歲的小黎由於之前曾人工流產，加上本身血型十分稀有，因此在生產前醫生們就特別關注。當晚淩晨3點多，她順產下一名2900克的健康男嬰，小黎欣喜又好奇的看著自己生下的小生命。然而，產房裡的醫護人員卻沒有放鬆，因為胎兒娩出20多分鐘，小黎的胎盤仍沒排出來。

▲人工剝離胎盤過程中，子宮也掉出來了。（圖／福州新聞網）

省立醫院婦產科主任陳宇清表示，「一般孩子出生數分鐘，胎盤就會生出來，這麼長時間沒動靜，很可能就是胎盤粘連了」，加上她曾有人工流產史，這個可能性更大了。於是醫生開始要採取人工剝離胎盤，進子宮收縮，減少這個「熊貓血」產婦的出血量。

出人意料的是，胎盤是出來了，但隨之排出陰道的竟然還有一團鮮紅色肉球，而小黎已經腹痛難忍，幾乎要暈了過去。陳宇清說，這是「急性子宮內翻」，發生的概率非常低，但是會造成短時間內產婦大大出血、休克等極其危險的情況，死亡率高達41%，「我當醫生30年，還有些從醫更久的主任，也都沒處理過子宮內翻。」

▲產婦大量出血休克險死。（圖／福州新聞網）

醫護人員緊急啟動危重症搶救流程，並層層上報，很快麻醉科、超音波科的醫生都來到產房，戰戰兢兢近半小時後，小黎的子宮終於復位成功，但醫生們仍不能放鬆，警惕著子宮再次內翻。

而小黎在短時間內產後出血已達1000ml，屬於嚴重產後出血，醫生們調用熊貓血輸血等，搶救一直維持到了清晨。所幸，小黎的子宮復位後，很快恢復了宮縮，3天後便順利出院了。