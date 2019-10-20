移民署單日查獲240失聯移工　他刺青「不後悔」！被抓後嘆走錯路

▲新北專勤隊查緝畫面。（圖／翻攝自「內政部移民署全球資訊網」）

記者徐愷昕／台北報導

移民署19日動員678人執行全國擴大聯合查察行動，截至下午3時許，共查處逾期外來人口387人，最大宗為失聯移工占了240人。其中新北專勤隊在民宅內查獲多名失聯移工時，發現他們身上竟然都刺著「不後悔」中文刺青，經詢問後他們表示「對來台工作不後悔，但現在後悔選擇走上失聯這條路」。

移民署2019年上半年推動「擴大自行到案專案」，因成效良好，專案結束後查緝人員乘勝追擊，開始進行全國聯合查察專案，19日串聯北中南各地專勤隊結合警察機關、勞政主管機關、海巡署、調查局以及憲兵指揮部等相關權責單位，一共動員678人執行查緝工作。

截至當日下午3時止，共查處逾期外來人口387人，其中失聯移工240人占大宗，印尼籍占51%，越南籍占47%；非失聯移工的逾期者147人，越南籍占56%，印尼籍占35%。這些逾期外來人口中，同時被查獲涉及非法工作者104人、國人非法仲介35人，國人非法雇主140人。

▲台北、基隆、專勤隊查緝畫面。（圖／翻攝自「內政部移民署全球資訊網」）

此次加強查緝熱點包含工地、外國商店、餐飲店、特種營業等場所，而新北專勤隊在一處民宅內查獲多名失聯移工時，發現他們身上都刺著「不後悔」中文刺青，經詢問下他們表示，「對於來台工作不後悔，但後悔選擇失聯這條路，如果以後還有機會來台工作，一定會從事合法工作，不再失聯躲藏」。

雲林縣專勤隊則是在大型工地查緝時，遇到一名烏龍的失聯移工，誤把查緝人員當雇主，如實講出所有實情，讓真正的非法雇主也當場被查緝人員揪出。

▲台東專勤隊查緝畫面。（圖／翻攝自「內政部移民署全球資訊網」）

移民署署長邱豐光表示，雖然上半年的「擴大自行到案專案」已經結束，但常態性的「自行到案」機制仍持續執行，不論是失聯移工或其他逾期者，主動到移民署各地專勤隊或其他治安機關自行到案，原則都能免予收容，依規定繳納新臺幣2千元至1萬元逾期罰鍰，由專勤隊協助安排儘速返國。

邱豐光呼籲，若有認識逾期外來人口，能夠鼓勵他們儘速出面自行到案，不要再過著躲躲藏藏沒有保障的生活，另外，外國人在台工作需事先申請許可，非法聘僱最高可罰新臺幣75萬元，提醒雇主切勿以身試法。

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