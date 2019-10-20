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Uber搭7分鐘被司機大吼　乘客給完1顆星「噴4000元」氣炸

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▲▼優步（Uber）在手機上的APP應用程式。（圖／路透）

▲Uber有著便利的APP應用程式。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國男子漢考克（Oliver Hancock）本月15日搭乘Uber，短短7分鐘車程，他最後卻收到105英鎊（約台幣4000元）帳單。他認為是自己當時只給司機1顆星的評價，對方才會以「清潔費」的名義報復他。

《都市報》（Metro）獨家報導，漢考克15日搭乘Uber，從倫敦東南部卡特福德（Catford）前往另一個地區，車程僅7分鐘，他卻與司機發生口角，當時他剛去完超市購物，因此拿著塑膠手提袋進入車內，對方卻疑似心生不滿朝他大吼，他則立刻把3個袋子放置在行李箱，下車後僅給予1顆星評分。

漢考克事後聯繫Uber並客訴該名司機的行為，他收到5英鎊（約台幣196元）退款。然而，稍晚他得知帳單有異動，這才發現司機想收取105英鎊清潔費用。

「車子損壞不可能是我的問題。」漢考克表示Uber發給他兩張相片，顯現座位有塊區域濕掉，他堅稱這與他無關，因為3個塑膠袋放置在上面不到10秒，且他離開車內時也沒有發現異狀。他認為，照片中的情形是其他客人所造成，不然就是司機為了報復他給1顆星所刻意用的。

▲ Uber。（圖／路透）

▲Uber在各國受到歡迎，卻也衍生一些消費爭議。（圖／路透）

漢考克完全能理解，轎車是司機賺錢的工具，如果他真的造成損害一定會賠償，但問題在於Uber只依據兩張相片就站在駕駛那邊，他沒有任何反駁的機會，「Uber系統存在嚴重缺陷，很容易被濫用。」

男子抱怨，Uber系統不讓客戶回應，司機只要拿出一些照片，就能藉此敲詐客戶。對此，Uber一名發言人表示，APP是同時建立在尊重駕駛與乘客上，「對於使用這款APP有執照的司機而言，汽車就是他們工作的地方，任何損害或混亂都意味無法繼續工作。」

Uber發言人說明，司機申請清潔費時必須提供車程相關的細節，「此種情況下，我們已退款給客人，正持續評估與這些賠償相關的流程與技術，只要發現詐欺行為，就會採取適當行動。」

 
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