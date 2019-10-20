高中弟遭女友狠甩「拿長槍闖學校」　眾人尖叫衝出…足球教練一個擁抱惹哭全場





▲高中男分手走不出，拿槍到校園，教練一個擁抱化解。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國奧勒岡州的一所高中，日前發生一起令人震撼且鼻酸的故事。一名19歲的男學生因為和女友分手，無法從悲傷中走出來，於是偷攜帶長步槍到教室準備進行一場洩憤的殺戮、並自殺，沒想到卻被27歲的高中足球教練發現，在經過奪槍與開導後，教練敞開手臂給了男學生一個大大的擁抱，過程全被監視器拍下。

根據英國《每日郵報》報導，剛與女友分手的狄亞茲（Angel Granados-Diaz）因為遲遲走不出分手的難過，試圖想要展開自己新的生活卻又沒動力，開始出現想要輕生的念頭，但卻擔心被母親發現，於是竟帶了一把長步槍到學校想要在校輕生。

當狄亞茲將槍帶進學校後，立刻引起同學的恐慌，該校的足球教練洛威（Keanon Lowe）得知消息後，走進教室內試圖跟狄亞茲溝通請他將步槍交出，但兩人卻開始一陣強奪。洛威擔心自己刺激到狄亞茲，於是開始使用心理戰，開此放軟姿態的關心。不久後，狄亞茲卸下了心防，無力的拖著槍走向洛威。

▲另名老師接過槍，立刻拿到校園外。

洛威眼看狄亞茲似乎放棄輕生的念頭，在教室外敞開了雙臂，擁抱了狄亞茲，畫面中可以看到狄亞茲幾乎情緒崩潰的教練的懷抱中痛哭，而一旁守著的另名教師則立刻過來接過長槍。

事後洛威表示，當下他確實不知道自己是否必須為這學生賭上自己的生命，但我沒有選擇，我也很幸運自己可以活著，並為這名清醒的學生感到開心，但我更加確信了校園槍枝的問題非常需要被解決。

警方表示，狄亞茲的槍中僅有一發子彈，也沒有攜帶其他武器跟彈藥，在校園內時也沒有開槍，「這名教練適時的阻止了一起悲劇發生」。

►►美到讓人相要擁抱你