印度「最毒婦」14年毒死6親人…包含丈夫、公婆　鄰居驚：她是模範媳婦

▲印度婦用「氰化物」毒死6人。（圖／翻攝自Ei Samay）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名女子被指控在14年內用「氰化物」毒死包含丈夫、公婆、丈夫的叔叔、姪女還有現任丈夫的前妻，目的就是為了爭奪家中的財產，印度媒體更形容她是最恐怖的連續殺手之一。據報導，這名女子還是街坊鄰居眼中的「模範媳婦」，事情爆發後更讓人感到不可置信。

現年47歲的喬麗（Jolly Joseph）在1997年嫁給托馬斯（Roy Thomas），她每天需通車一小時到工作地點，但仍會撥空分擔大家庭裡的家事，周末也都會固定到教堂做禮拜。自稱在國家理工學院（National Institute of Technology）任職過的喬麗，也被當地居民稱作老師，然而事情曝光後，警方也發現這些身分都是偽造的。

The prosecution sought an extension of remand arguing that the accused will have to be taken to Coimbatore for collecting evidence.https://t.co/fwQVNDQIpo — India Today (@IndiaToday) October 16, 2019

托馬斯的妹妹倫吉（Renji Thomas）表示，喬麗婚後幾年開始跟婆婆發生金錢糾紛，最後婆婆在2002年的聖誕派對上喝了喬麗端來的湯後毒發身亡。喬麗的公公大受打擊，開始將自己關在家中，而此時房子轉而登記在托馬斯的名下，直到2008年公公被發現死在自家地板上，且留有一份遺書指托馬斯是遺產的唯一繼承人。

3年後，托馬斯被發現死在自家浴室內，當時喬麗對外表示死因是心臟病發，但在2012年又出現了一張公公的遺書，上面寫著遺產的繼承人是托馬斯和喬麗，但托馬斯死了，所以喬麗理所當然的繼承了全部遺產。此時托馬斯的叔叔開始懷疑，並要求重新進行屍檢，結果出爐托馬斯是死於氰化物，喬麗便大哭表示，托馬斯是受不了經濟壓力而自殺。

Murders most foul



Serial killer Jolly Joseph horrifies and fascinates – she grew fond of feeding her family cyanide



Read today's TOI Edit: https://t.co/6kcWCuvfuA pic.twitter.com/GuQoZ88ou0 — Times of India (@timesofindia) October 15, 2019

但這個說法並沒有被採信，托馬斯的叔叔仍舊懷疑親人的死因，最後喬麗也下毒把他給殺了。警方表示，喬麗把氰化物放在水、飲料、點心裡面，無聲無息地殺死所有「擋她財路」的人。

最後是倫吉發現屍檢報告跟喬麗的說法有異才報警，「喬麗說哥哥是在飯前心臟病發，但報告上寫著他的胃裡有殘留咖哩飯」、「我的親人死了快10年，現在又要被挖出來重新檢驗，對我來說真的非常痛苦，希望喬麗能受到應有的懲罰。」

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