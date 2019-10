印度「最毒婦」14年毒死6親人…包含丈夫、公婆　鄰居驚：她是模範媳婦

▲印度婦用「氰化物」毒死6人。(圖/翻攝自Ei Samay)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名女子被指控在14年內用「氰化物」毒死包含丈夫、公婆、丈夫的叔叔、姪女還有現任丈夫的前妻,目的就是為了爭奪家中的財產,印度媒體更形容她是最恐怖的連續殺手之一。據報導,這名女子還是街坊鄰居眼中的「模範媳婦」,事情爆發後更讓人感到不可置信。

現年47歲的喬麗(Jolly Joseph)在1997年嫁給托馬斯(Roy Thomas),她每天需通車一小時到工作地點,但仍會撥空分擔大家庭裡的家事,周末也都會固定到教堂做禮拜。自稱在國家理工學院(National Institute of Technology)任職過的喬麗,也被當地居民稱作老師,然而事情曝光後,警方也發現這些身分都是偽造的。

