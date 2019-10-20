加獨領袖籲「展開民主對話」被拒　西班牙政府要求「強烈譴責暴力」

▲西班牙加泰隆尼亞示威，爆發肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

加泰隆尼亞自治區政府主席托拉（Quim Torra）呼籲，西班牙當局應該開啟對話，尋求民主方法，解開僵局。但是，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）拒絕，他認為，對方仍然沒有強烈、明確地譴責暴力示威，並強調，「獨立不會發生，因為那不合法，也不是主流民意。」

▲加泰隆尼亞自治區主席托拉呼籲，西班牙政府展開對話（圖／路透）

巴塞隆納連續5天發生示威暴力衝突。托拉19日早上表示，「暴力從來不是我們的旗幟」，呼籲西班牙政府「開啟對話以尋求民主解決方案」，擺脫地區獨立危機。據了解，他曾提議再次舉辦獨立公投，回應9名分離主義領袖被判刑的結果。

▲西班牙總理桑傑士要求托拉譴責暴力。（圖／達志影像／美聯社）

總理桑傑士對此斷然拒絕，要求托拉「必須強烈譴責暴力」，此外，加泰隆尼亞的問題不在於「獨立」，獨立也不會發生，「因為那不合法，也不是主流民意。大部分的加泰隆尼亞人都想要共同生活。」

根據《路透社》報導，桑傑士態度比上一屆總理溫和，但也排除獨立公投的可能性，堅稱所有的協商都要尊重憲法，強調國家「不可分割的團結」。

西班牙政府16日承諾，將會堅定、團結並適當地回應暴力，「這些暴力團體唯一希望的，就是我們犯錯、太過興奮，最後分化。」據了解，當局曾表示，如果啟動憲法第155條，將能夠暫停地方政府權責，接管該地區的統治。

▲示威民眾破壞街道，縱火抗議。（圖／路透）



綜合外媒報導，西班牙最高法院裁定，加泰隆尼亞9名分離主義領袖2017年發起獨立公投與運動，已經違法，將要入獄服刑。此消息一出，西班牙全國各地掀起抗議，大約52.5萬人湧入巴塞隆納聲援，活動一開始非常和平，後來卻爆發肢體衝突，示威者開始破壞、縱火，警方出動催淚瓦斯、水柱與橡膠子彈驅逐人群。

《衛報》報導，西班牙《國家報》一名記者在18日的衝突中被捕，一些媒體工作者也被支持獨立的人恐嚇或攻擊。市議會表示，衝突已經導致損失超過200萬歐元（大約新台幣6800萬元）。巴塞隆納市長科洛（Ada Colau）與加泰隆尼亞國會議長托倫特（Roger Torrent）於19日創立「工作空間」，要求當局不得使用暴力，要用合法手段處理示威。