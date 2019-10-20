17歲高中妹提分手...當晚遭男友「毒打致死」　母哭訴：一句道歉都沒！

▲重慶17歲女生遭男友打死。（圖／翻攝自封面新聞）

記者劉亭／綜合報導

重慶市一名17歲高中女生11日結束晚自習後，因為提出分手，在回家途中遭到同班男朋友毆打，雖然被送到醫院急救，但14日仍搶救無效死亡。目前警方以介入調查。

根據《封面新聞》報導，一名杜姓媽媽18日在網路上爆料稱，自己今年高二的女兒，11日晚自習回家途中，遭到同班同學毒打，經過多間醫院搶救後，於14日仍不幸過世，但這段期間中學校和對方家長都不聞不問，漠不關心，全家都相當悲痛又感到很無助，因此希望大家協助。

杜媽媽指出，女兒和該名動手男同學是戀愛關係，但女兒提出了分手，男同學不同意，沒想到當天晚上就出事了。杜媽媽18日終於與男同學的母親見到面，男同學的父親則沒有現身，但對方並未對事件表態，也沒有道歉。

重慶市急救中心指出，受傷女孩11日晚間先被送至重慶三博江淩醫院，當時有頭、面部出血、意識喪失、呼吸心跳驟停等症狀。經三博江淩醫院救治，又於12日淩晨2點轉院至重慶市急救中心。令人遺憾的是女孩於14日搶救無效死亡。

而重慶市江北區教育局人員則表示，事件發生後，學校和教委第一時間對被害者家屬進行了心理輔導和關心。目前警方正按照刑事案件進行偵查。涉事男同學目前羈押在看守所。