熱帶氣旋引「龍捲風」橫掃佛州　拖車直接捲上屋頂…萬戶斷電

▲一輛拖車直接被吹到屋頂上。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

熱帶氣旋「納斯特」(Nestor)18日侵襲美國佛羅里達州,除了夾帶強烈暴風雨以外,還引發龍捲風,導致佛州中部多間房屋、校舍被吹毀,路邊的車輛被吹翻,還造成近萬戶停電。儘管目前風暴並無造成人員傷亡,但該地仍持續發布龍捲風警示,影響時間拉長至當地時間19日。

美國國家颶風中心,該熱帶氣旋18日從聖文森登陸,並持續對美國東南部帶來龐大的降雨量,儘管暴風帶來不少災情,但也緩解了內陸地區的乾旱問題。「納斯特」雖然不到颶風等級,但仍對佛羅里達州造成影響,尤其該區還發布了龍捲風與暴雷警報,南北卡羅萊納州也要防範暴雨威脅。

BREAKING: I-4 WB is at a crawl after an 18 wheeler rolled over on top of an SUV with a family visiting from Illinois after a possible tornado crossed I-4. Thankfully the occupants of both vehicles escaped with no injuries. pic.twitter.com/bl4hKC0AEy