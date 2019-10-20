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「初選已經結束了！」賴清德深夜暖寫1911字文：讓蔡英文高票當選

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▲▼賴清德訪美。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

▲賴清德訪美。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

前行政院長賴清德啟程訪美替總統蔡英文助選，他在台灣時間20日凌晨2時於臉書表示，他這次參加蔡英文總統競選連任各後援會的造勢活動，主要目的就是告訴大家，初選已經結束，蔡英文必能帶領台灣站在國際民主陣缐、深化與美關係，以及堅定捍衛主權，請大家一定要回來投票，讓蔡英文高票當選連任。

【賴清德臉書全文如下】

我這次應民進黨中央黨部和蔡英文競選連任辦公室的安排，來美國參加蔡英文總統競選連任各後援會的造勢活動，主要目的是向大家報告初選已經結束。透過初選，民進黨的整體士氣已經提升，這是這場初選最大的意義。

現在是團結的時候，大家應該團結在「台灣」之下，每個小我，都是為了成就臺灣的大我，每個從政者在台灣大我之前都沒有個人，一切都是為了台灣，為了捍衛台灣的主權，維護台灣的民主、自由、人權！

只要「台灣赢了，就沒有輸家」，反之「台灣輸了，就沒有贏家」，身為台灣隊的一份子，此次大選團結的目標，我責無旁貸。必然要來美國、未來在國內，強力號召大家團結一致，讓蔡英文高票當選，立委過半，達成2020 台灣要贏的目標！

就在這裡往東望，半小時車程的地方，1963年8月，美國黑人民權領袖馬丁路德在林肯紀念堂和華盛頓紀念碑之間的紀念廣場，對著20萬聽眾發表了著名的演說「我有一個夢」，深深影響美國，也鼓勵很多國家，帶給很多人希望和勇氣。

在座的台僑鄉親都有一個自己的夢，因而來到美國奮鬥，而今天我們大家聚集這裡，則是為了一個共同的、偉大的夢：要一起打造台灣成為永享自由民主人權，令人尊敬的國家。我們不僅懷抱夢想，我們每個人更皆以台灣隊長之姿，用行動追求夢想！

有夢最美，希望相隨！但是夢想之路也常常充滿艱辛，我們最大的障礙當然是中國，中國在國際上不僅一再挖角我們的邦交國，阻止我們參加聯合國世界衛生組織大會、國際刑警組織、國際民航組織、無理要求各國航空公司更改對台灣的稱呼……等，處處打壓我們的國家生存空間；對台灣內部則進行系統性的統戰、滲透、分化，並用假消息操縱選舉，企圖打擊台灣。今年元月二日，習近平提出習五點，不但沒有放棄武力犯臺，更明白指出所謂「九二共識只有一個中國原則」，並沒有國民黨所宣稱的一中各表，台灣只有一條一國兩制的路可走，完全不尊重台灣人民決定自己前途的權利。

中國不僅是對台灣鴨霸，也藉由不公平的貿易手段所取得的龐大經濟利益，進而在東海、南海擴軍，影響區域穩定，更推動一帶一路債務外交，擴張中國勢力。最近的香港反送中以及NBA事件，更顯露中國「順我者昌、逆我者亡」的獨栽、霸權本質，讓世界看清楚中共政權對全球民主、經貿、安全、科技帶來的威脅！

我很慶幸台灣是一個勇敢的國家，台灣人民不怕打壓，更不放棄追求自由民主人權的夢想，勇敢的台灣人不是被嚇大的，否則過去數十年來，台灣如何陸續完成民主化的成就？

「德不孤，必有鄰」，台灣的民主化成就，除了要肯定勇敢的台灣人勇於追求夢想以外，也要感謝海外僑胞出錢出力，尢其在北美洲，透過遊說美國國會、美國政府鼎力協助台灣，數十年來，從最初制定台灣關係法開始，至今一路幫助台灣走在民主自由人權的正確道路上，都是海外僑胞努力的結果。

近年來在蔡英文政府和僑界共同努力下，台美關係有進一步的深化，包括台灣的「北美事務協調委員會」正名為「台灣美國事務委員會」，美國國會日前更通過「台灣旅行法」重啟台美高層互訪；更通過國防授權法案，將台灣納入印太戰略架構，視台灣為守護民主，以及數位經濟、基礎建設、能源發展的重要夥伴。這些都是台美斷交40年以來，台美關係的最高峰。

近日，美國國務院助理國務卿近代表川普總統和國務卿在台灣舉行第一屆官方太平洋對話，公開支持台灣對外關係，藉此穏固台灣的國際空間。眾議院外交委員會亞太小組也討論「台北法案」，要求行政部門採取措施防止中國做出不利台灣的行動，美國政府更致函國內500大企業，鼓勵他們強化與台灣的貿易和投資關係。就在上週，連台灣的芭樂都可以進軍美國了！

我要強調，台灣的總統大選和其他國家有所不同，除了選賢與能、為國家選出好的領導人才帶領國家之外，還有一項重要功能：就是要藉由民主的力量決定國家的方向！解決國家認同分歧，團結台灣！

因此支持蔡英文總統競選連任，是因為身為臺灣的總統，她必能夠帶領台灣：

一、站在國際民主陣缐，讓台灣成為世界的台灣！

二、持續深化台美關係，加強國防、外交、經貿、文化各項合作，創造雙贏！

三、堅定捍衛主權，維護自由民主人權，反對中國一國兩制、向一個中國原則說不，絕不讓今日香港的狀況，變為明日的台灣！

各位鄉親，目前國內外情勢複雜，面對中國步步進逼，台灣的處境異常艱難，但只要國人不唱衰台灣、不做中國同路人，團結一致，即使是最黑暗的時刻，也會是最光明、最有機會突破重圍、完成夢想的時候。

我們要堅定的發揮民主的力量，藉由一次又一次的選舉，一張又一張選票的淬鍊，像打鐵、鑄劍一般，一鎚又一鎚，把「悍衛主權、維護民主自由人權」的民意，煉成鋼鐵般的意志，則團結必成，夢想也會成真！天佑台灣！

敬請大家一定要回來投票，全力捍衛本土政權，讓蔡英文高票當選連任，讓民進黨立委席次過半，謝謝大家！

#賴清德

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