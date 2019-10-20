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愛貓被殺！俄女用鐵鎚打爆室友腦袋　「鋸子肢解屍體」裝5袋放火燒

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▲▼鎚,鐵鎚,鎚子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲俄羅斯一名41歲女子拿鐵鎚殺死殺害愛貓的鄰居。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）發生一起可怕的謀殺案，41歲女子安娜塔西亞（Anastasia Kh）與室友不合，早已累積許多摩擦，發現對方殺害自己心愛的寵物貓後，憤而拿鐵鎚敲擊受害者的頭部致死，再用鋸子分屍，裝成5大袋，運到荒郊野外焚燒滅跡。

She carved him to pieces.

Daily Mirror 發佈於 2019年10月18日 星期五

根據《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）報導，一位民眾遛狗時發現棄屍現場，驚慌通報，才讓案情曝光。警方趕到現場後發現5個塑膠袋，裡頭裝著人類的腿骨、肋骨、肩膀、骨盆和皮膚。

《鏡報》報導，法醫認為，分屍的手法非常「專業」。俄羅斯聯邦偵查委員會（ICR）調查報告指出，嫌犯「用鐵鎚砸了死者的頭，中途踹他很多次，殺害以後，疑似肢解屍體。」

▲▼鋸子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兇手犯案以後，拿鋸子分屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

執法單位表示，安娜塔西亞利用鋸子分屍後，把屍塊分裝在5個黑色塑膠袋裡，搭乘好幾趟的公車，抵達3英里（大約4.8公里）外的基洛夫（Kirov）地區，在沙地上焚燒證據。她現在已因涉嫌謀殺遭到逮捕。

俄羅斯電視台REN TV報導，安娜塔西亞與死者是共享同一層樓公寓的室友，2人卻非常不對盤，「長期爭執」，她的愛貓被對方殺死以後，更是引發殺機。據了解，公寓內被驗出死者的血液，但另外2名住戶都沒有察覺這一起驚悚的謀殺事件。

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