空少多次告白失敗！　灌醉男機師「電梯深情連吻5下」打包回家

▲中國南方航空爆出性騷擾醜聞。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

中國南方航空公司近來被爆出性騷擾事件，旗下一名空少在電梯內緊緊抱著一名喝醉的男機師，連續親了對方臉頰5下，影片在網路上瘋狂流傳。據了解，兩人是南方航空（集團）深圳分公司員工，警方目前已介入調查。

根據《澎湃新聞》報導，男機師的朋友表示，事情發生在10日，兩人是同事關係，柴姓空少一直很喜歡機師，但多次在微信上告白但都被拒絕，那天柴男再度告白被拒心情不好，把自己講得很卑微，機師在同情之下才答應出去喝酒。

機師朋友又透露，兩人喝完酒後，機師感覺到暈沉沉的，「感覺意識不是特別清楚，然後又走不動了，然後這個人（柴男）就把他帶回家裡了，然後就是有做出一些...」。機師朋友也指出，機師清醒後十分鬱悶，12日凌晨向派出所報案，並告知公司長官，但之後多次調解失敗。

深圳南山派出所的民警表示，當事方和南航公司職員15日曾到派出所處協商，後來是自己回到公司協商。當時警方並未將事件列為「性騷擾」，但證實微信中曾出現「我喜歡你」等表白的字句。

柴姓空少回應，影片是惡意截取，絕對沒有侵犯機師，在工作上已造成困擾，「我真的是被冤枉的」，目前已發律師函，之後就由派出所和法院公布事實真相。該律師函稱，「（飛行員）公開散佈虛假言論」、「逼迫下跪道歉」等。