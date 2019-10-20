英國脫歐再喊停！馬克宏秒致電強生：對誰都沒好處

▲英國首相強生（左）與法國總統馬克宏（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國下議院19日表決通過「萊特溫」修正案，要求再延後脫歐期限，首相強生（Boris Johnson）31日離開歐盟的諾言也無法兌現。表決結果出來後，法國總統馬克宏立刻與強生通話，並表示拒絕協議對誰都沒好處，英國應該要尊重期限，不應該再有任何延後。

表決結果出爐後，始終表達強硬立場的馬克宏立刻和強生通話，表示再次延後脫歐「對誰都沒好處。」馬克宏先前曾說，他相信英國會同意新協議，若遭否決也不該再延後脫歐，「應該尊重10月31日的期限，我不認為應該給新期限。必須結束這些談判，並著手協商未來雙方之間的關係。」

法國外交部人員向路透社表示，新版的脫歐協議已經過協商，是否通過全部取決於英國，「必須進行有意義的投票。」消息人士強調，法國將與其他歐盟成員國討論，現階段無法做出決定。

英國下議院以322票贊成、306票反對，通過保守黨倒戈議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正動議，要求國會先決定要如何執行脫歐相關法案內容，再針對強生的脫歐協議進行表決。當天修正案通過後，強生必須依《班恩法案》（Benn Act）申請延遲脫歐，將最後期限推遲3個月至2020年1月31日。

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