租公寓給大媽20年　房東進屋打掃「挖開垃圾山」竟拖出發黑流湯腐屍！

▲女子在公寓住20年，搬走時房東竟清出腐屍。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者陳亭伃／綜合報導

美國房價、租金偏高，民眾往往都是租屋度日，但日前一名房東在趕走20年的無賴租客後，進到房子裡打掃，才發現在堆放一堆雜物客廳中，竟在垃圾堆的角落清出一具腐爛的屍體，嚇得房東當場軟腳報警。目前警方正在調查原本的租客是否有犯罪行為。

根據《紐約時報》報導，這名59歲的租客是一名大媽，跟房東已經租了20多年，但因為多年來環境實在太骯髒，加上不時會傳出惡臭味，經過鄰居的檢舉，最終房東只好請大媽搬出，而這名行動不便的大媽在搬走時，還是由救護車將她載走。

▲女子雜物太多，竟清出一具腐屍。（圖／示意圖／Pixabay）

而房客搬出後，房東進屋發現一屋子的雜物與垃圾，於是準備找了人協助一起清潔，卻沒想到在客廳的一角，感覺是被垃圾堆滿，直到把這些雜物搬開後，才發現下方竟然有一具已經發黑腐爛的屍體。

警方到場調查時，發現這具遺體已腐爛到無法辨認性別，也無法立即判斷死因與死亡時間。而在公寓旁的速食店男店員表示，在這邊工作很久根本不知道原來這公寓裡有住這樣的女子，甚至還有人死在裡面。目前警方正在調查死者與房客究竟是什麼樣的關係？以及死者確切的死亡原因。

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