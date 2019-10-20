「死神」警官血腥緝毒…殺死2鎮長　杜特蒂：自由地殺人吧！

▲杜特蒂鐵腕緝毒戰引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後發動「緝毒戰」，誓言根除菲國的毒品犯罪。杜特蒂日前宣布任命有高度爭議的「死神」警官執行新任務，且高調表示，「去那裡自由的殺人吧！」

杜特蒂任命擁有「死神」稱號的警官艾斯培尼度（Jovie Espenido）到巴科洛德（Bacolod）執行緝毒任務，並在一場對商業人士的演講中高調表示，巴科洛德的毒品非常氾濫，「我告訴艾斯培尼度，去那裡你可以自由地殺死所有人（毒販），這些狗娘養的，開始殺人吧！我會陪著你去坐牢的。」

此話一出，菲律賓人權委員會痛批，總統正在「縱容」警察更肆無忌憚地侵犯人權，「這不是該從總統嘴裡說出來的話。」杜特蒂則說，他一點也不關心人權，如果毒販拒捕的話「格殺勿論」。菲國警方發言人巴納茲（Brig Gen Bernard Banac）緩頰表示，杜特蒂的說法只是誇飾，「這強調總統根除非法毒品的競選承諾。」

ESPENIDO DUMATING NA SA ILOILO Police Lt. Col. JOVIE ESPENIDO dumating na sa ILOILO at nag-courtesy call kay Police... 由 Jovie Espenido 發佈於 2019年10月16日 星期三

艾斯培尼度是個非常有爭議的人物，在過去幾年的緝毒行動中，曾經因對方「拒捕」而殺死兩名鎮長，而他也向巴科洛德的居民表示，這次的任務有別於以往，「人們看到我過去的作為，但這次完全不一樣。」巴科洛德鎮長也在9月對緝毒戰表達支持，「杜特蒂滿意度非常高，代表這就是人民想要的。」

從杜特蒂上任以來，約有6660人在緝毒任務中喪命，其中包含12名市長和8名副市長。不過，據最新民調顯示，有82％的受訪者非常滿意杜特蒂的政績，認為該國的毒品與犯罪活動減少很多。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）則說，「這種活動居然受到民眾支持，這才是最需要調查的地方，這些數據真的太可笑了。」

►菲律賓監獄每年死5200人！30人牢房硬擠131人…肺結核失控蔓延

►血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82% 發言人：你們不了解菲律賓

►生火了！連我媽都用到發光

