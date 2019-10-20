　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「死神」警官血腥緝毒…殺死2鎮長　杜特蒂：自由地殺人吧！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜特蒂鐵腕緝毒戰引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後發動「緝毒戰」，誓言根除菲國的毒品犯罪。杜特蒂日前宣布任命有高度爭議的「死神」警官執行新任務，且高調表示，「去那裡自由的殺人吧！」

杜特蒂任命擁有「死神」稱號的警官艾斯培尼度（Jovie Espenido）到巴科洛德（Bacolod）執行緝毒任務，並在一場對商業人士的演講中高調表示，巴科洛德的毒品非常氾濫，「我告訴艾斯培尼度，去那裡你可以自由地殺死所有人（毒販），這些狗娘養的，開始殺人吧！我會陪著你去坐牢的。」

此話一出，菲律賓人權委員會痛批，總統正在「縱容」警察更肆無忌憚地侵犯人權，「這不是該從總統嘴裡說出來的話。」杜特蒂則說，他一點也不關心人權，如果毒販拒捕的話「格殺勿論」。菲國警方發言人巴納茲（Brig Gen Bernard Banac）緩頰表示，杜特蒂的說法只是誇飾，「這強調總統根除非法毒品的競選承諾。」

ESPENIDO DUMATING NA SA ILOILO Police Lt. Col. JOVIE ESPENIDO dumating na sa ILOILO at nag-courtesy call kay Police...

Jovie Espenido 發佈於 2019年10月16日 星期三

艾斯培尼度是個非常有爭議的人物，在過去幾年的緝毒行動中，曾經因對方「拒捕」而殺死兩名鎮長，而他也向巴科洛德的居民表示，這次的任務有別於以往，「人們看到我過去的作為，但這次完全不一樣。」巴科洛德鎮長也在9月對緝毒戰表達支持，「杜特蒂滿意度非常高，代表這就是人民想要的。」

從杜特蒂上任以來，約有6660人在緝毒任務中喪命，其中包含12名市長和8名副市長。不過，據最新民調顯示，有82％的受訪者非常滿意杜特蒂的政績，認為該國的毒品與犯罪活動減少很多。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）則說，「這種活動居然受到民眾支持，這才是最需要調查的地方，這些數據真的太可笑了。」

►菲律賓監獄每年死5200人！30人牢房硬擠131人…肺結核失控蔓延
 ►血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82%　發言人：你們不了解菲律賓

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
莊敬「21歲帥老師」是韓團dancer！185cm長腿+明星
假日也能用！160元買北部威秀電影票「密技公開」比花旗卡殺
睡美人原型故事超暗黑！渣國王「路過壞壞」昏睡女..反派不是梅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國脫歐再喊停！馬克宏秒致電強生：對誰都沒好處

高中弟遭女友狠甩「拿長槍闖學校」　眾人尖叫衝出…足球教練一個擁抱惹哭全場

G7地點選自家度假村！川普挨轟自肥…白宮幫辯護　緊急滅火取消

抗議美提高駐軍費！首爾大學生翻牆闖駐韓大使官邸　韓警申請逮捕9人

「死神」警官血腥緝毒…殺死2鎮長　杜特蒂：自由地殺人吧！

強生糗翻！霸氣喊月底脫歐　表決結果「再延期」專家回：歐盟也不會拒絕

反地鐵票漲價「示威持續升溫」　智利宣布實施「宵禁」

脫歐又挫敗！BBC分析6個下一步　第2次公投、全面撤回都有可能

19歲媽嫌1月兒吵...打到全身瘀青「血塊塞鼻」險死！自己出門約會

52歲女社工勾15歲鮮肉！親自「車震輔導」...還教喝酒吸大麻

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

英國脫歐再喊停！馬克宏秒致電強生：對誰都沒好處

高中弟遭女友狠甩「拿長槍闖學校」　眾人尖叫衝出…足球教練一個擁抱惹哭全場

G7地點選自家度假村！川普挨轟自肥…白宮幫辯護　緊急滅火取消

抗議美提高駐軍費！首爾大學生翻牆闖駐韓大使官邸　韓警申請逮捕9人

「死神」警官血腥緝毒…殺死2鎮長　杜特蒂：自由地殺人吧！

強生糗翻！霸氣喊月底脫歐　表決結果「再延期」專家回：歐盟也不會拒絕

反地鐵票漲價「示威持續升溫」　智利宣布實施「宵禁」

脫歐又挫敗！BBC分析6個下一步　第2次公投、全面撤回都有可能

19歲媽嫌1月兒吵...打到全身瘀青「血塊塞鼻」險死！自己出門約會

52歲女社工勾15歲鮮肉！親自「車震輔導」...還教喝酒吸大麻

一招變美／阿嬌鍾欣潼私藏的消水腫4密技！睡前必泡澡、常喝蘋果醋

76.7萬、日本獨享！TOYOTA C-HR新增「GR Sport」車型　

酒駕開奧迪TT載女友上摩鐵遇警察　男飆「憑什麼」還罵三字經

機械車位「一年激省1萬2」卻沒人停敢...他心癢想租！網曝想哭下場

韓國瑜遭蛋襲事件後維安警力提升　南市警局長坐鎮

每周只賣2天！高雄超犯規提拉米蘇　咬下爆餡+咖啡香濃郁

萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

網漫改編劇情超ㄎ一ㄤ　魯蛇怪咖雲集《千里馬超市》

「大溪花海農場」10月壽星免門票！還可換宮廷服遊英國館

十字路口未減速　休旅車撞翻3噸半貨車2人送醫

國際熱門新聞

妻前沉入水中…殘疾爺爺「1句遺言」逼哭萬人

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

52歲女勾15歲小鮮肉！親自車震輔導

36歲罕病媽生44孩　醫生切子宮才停止生產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

墨衝突8死20傷　毒梟負擔喪葬費

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

鬼父每晚性侵女兒　老婆就睡旁邊

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

一拳砸裂玻璃　日男暴衝攔車如鬼

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

貓咪遭人從4樓窗口推下影片曝光

快訊／英國脫歐協議表決結果「脫歐順延」

強生致函歐盟要求延後脫歐　但拒簽名

更多熱門

相關新聞

鬼父每晚性侵女兒　老婆就睡旁邊

鬼父每晚性侵女兒　老婆就睡旁邊

馬來西亞砂拉越發生一起驚人案件，一名4旬男子每晚和妻子及年幼的女兒同睡一間臥室，竟趁妻子入睡後性侵女兒。眼見女兒並未聲張，妻子也因睡著沒有發現，他食髓知味，幾乎天天逼迫女兒與自己發生關係，日前被判處75年有期徒刑及鞭刑48下。

53歲生日願見兒畢業　球打一半竟忽死亡

53歲生日願見兒畢業　球打一半竟忽死亡

4萬跑者參加新德里路跑有如吸毒氣

4萬跑者參加新德里路跑有如吸毒氣

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

為錢將好友肢解3段棄屍！哭求：讓我看孩子

為錢將好友肢解3段棄屍！哭求：讓我看孩子

關鍵字：

杜特蒂緝毒緝毒戰菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

16歲高中生拉K　終生包尿布超慘

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面