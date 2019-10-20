86歲爺半夜闖禁湖釣魚　遭「抓交替」腿纏漁網翻肚溺死…當地人揭驚悚真相！

▲86歲老翁半夜釣魚被「抓交替」 。（圖／翻攝自khaosod）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國蘇美島的安通市日前發生一起離奇的溺死意外。當地一座禁閉的人工湖，因為長期以來常有垂釣者發生溺斃，當地人認為是有抓交替的可能，所以也就拉起封鎖線。19日晚間，一名86歲的老翁不僅夜闖人工湖釣魚，甚至還離奇的慘死沼澤邊，腿上遭到漁網纏死。

綜合泰媒報導，安通市的天堂公園人工湖過去常有釣客失足掉落導致溺斃的意外，除了當地民眾認為該人工湖可能「有抓交替」的情形外，當局為了以防意外再發生，於是拉起封鎖線嚴禁民眾進去垂釣。沒想到日前一名86歲的老爺爺趁著半夜無人，偷偷跑到湖邊捕魚。

當地行政人員馬那（Mana Sin Khongcharoen）表示，老先生下午時曾在涼亭內睡覺，之後到了晚上他去巡邏時，發現老先生沒有在涼亭內。但往湖邊一看竟發現該名老先生已經面朝下的溺死於湖中。雙腳甚至已經被加侖塑膠桶卡住，而腿上還纏著漁網，可以看出生前根本無法掙扎爬上岸。

▲救護人員與殯葬業者將老翁腿上的漁網剪開。

當地居民表示，這座人工湖泊過去因為有人划船翻覆死亡，而後來開始有人垂釣並不是因為這座湖泊真的有魚，而是不斷有人把魚放生到湖泊內，才開始有人來捕魚，但至此也開始有人因捕魚而溺水的案件。

警方到場時，因為遺體遭到漁網纏繞，因此找來葬儀業者先將漁網從遺體上剪開，以便搬運。而老先生的家屬到達現場時表示，也知道老先生年紀已經很大了，知道他喜歡捕魚但勸不聽，有時候都會跑來湖邊查看老先生會不會偷偷跑來，沒想到還是發生意外。

警方推斷老先生可能試圖潛入水中，但因為來不及換氣導致暈眩、抽筋而溺水，家屬也在案發不久後立即將他火化。

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