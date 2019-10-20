波音機師早知系統失控　墜機346死前騙過監管機構「可以安全飛」

▲波音公司執行長米倫伯格陷入危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國飛機製造商波音（Boeing）過往一直堅稱，並不曉得737 Max機型中的新自動化系統是不安全的。然而，該企業日前給予議員一份文字紀錄，機師福克納（Mark Forkner）2016年就指出名為MCAS的系統「無法控制」，但他還是向美國聯邦航空總署（FAA）撒謊。波音則於去年與今年發生造成346人死亡的墜機事故。

源自2016年11月的訊息顯示，福克納認為MCAS有問題，不過他並未誠實告訴FAA；隨後幾個月Max機型便獲得FAA認證。《紐約時報》看到的訊息可見，福克納告訴同事，「就算我在飛行方面很爛，但這也太過分了。」

福克納抱怨，MCAS在飛行模擬器中難以控制，出現不可預測的行為。據報導，他是Max機型的首席技術機師，負責與FAA溝通，確定機師在飛行前的訓練方式，他幫助波音說服國際監管單位，Max機型可以安全飛行。

福克納接著提到他欺騙FAA，「我基本上無意間對監管機構說謊。」但還不清楚他確切指的是什麼。議員、監管人員與機師則迅速譴責這起事件；奧勒岡州民主黨眾議員德法奇歐（Peter DeFazio）表示，局面已是鐵證如山，這不僅代表監管與文化都失敗，還開始看起來像犯罪行為。

民主黨參議員布魯蒙索（Richard Blumenthal）預期，波音高層與董事會應該提供答案，「如果波音欺騙或誤導，未能報告安全隱憂，他們必須負責」、「這些報告表明，波音自己的員工撒謊並隱瞞真相」。

FAA局長迪克森（Stephen Dickson）則致函給波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg），要求該企業解釋為何先前沒有報告狀況，他希望對方立刻說明真相。波音發言人喬翰羅（Gordon Johndroe）表示，公司自願配合國會的調查，也向議員提供相關訊息，波音此前也把訊息交給司法部。

米倫伯格預計本月29、30日在兩個國會委員會作證，這是首次該公司高層現身有關墜機事故的聽證會。

►停飛8個月！「737 MAX」有望解禁 波音透露：目標今年第四季復飛



►波音737 NG真的NG了！「機身接機翼處」有裂縫 已13架停飛