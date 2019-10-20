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PUA訓練男性「勾引女人上床」成新興產業　記者臥底揭爭議內幕

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▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

▲勾搭藝術家（Pick Up Artist）開設課程訓練男性與女性互動，享受親密關係。（ET示意圖／123RF）

記者吳美依／綜合報導

一群男性自稱「勾搭藝術家」（Pick Up Artist），開設網路與實體課程，指導其他男人搭訕技巧，突破女性心房，享受性行為與親密關係，已經成為百萬英鎊的新興行銷產業。BBC記者博納爾（Myles Bonnar）臥底參與「培訓營」後，撰文指出課堂內容向女性施壓，忽略女性的意願與感受，也可能構成性騷擾。PUA則回應，此舉避免了強暴行為，而且一切都是你情我願。

BBC記者博納爾化名吉布森（Michael Gibson），自稱剛與交往6年的女友分手，繳交700美元（大約新台幣2.1萬元）的學費，來到薩伏伊酒店（The Savoy）參加PUA界最受推崇的培訓組織「街頭吸引」（Street Attraction）。創始人兼教練希琴斯（Eddie Hitchens）自稱性愛上癮者，2005年就開始接觸PUA，2011年起成為教練，號稱能讓男性學員「2天內吸引到美麗女性」。

培訓營第一個任務要求「在30秒內與女性接觸」，教練再藉由學員身上配戴的麥克風評價表現。31歲的博納爾表示，曾被指派搭訕一名看起來年紀不到15歲的女孩，因此拒絕。希琴斯強調，喜歡與否與年紀並不重要，「就算她未成年，攔住她也不犯法，那是一個很好的目標。」

▲搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲培訓營教導男性搭訕女性。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

培訓營第二天由教練梅塞（George Massey）講述「最後一刻抵抗」（Last Minute Resistance）課程，指導男性突破障礙，也就是女性對性的「象徵性拒絕」。另一名教練胡德（Richard Hood）主張，對方抵抗的時候，男方就要「不斷升級」，不用太膽怯，也不必等到一張白紙黑字同意書，「說白了，這一切很微妙。你必須感應成熟的時機，但是有時候，引導與推進是你的責任。」

報導中指出，許多PUA暗中拍攝搭訕過程，或者對性愛過程錄音，分享到YouTube頻道。「街頭吸引」創辦人希琴斯表示，「紀錄親密的行為本來就不容易。如果一個女孩知道自己被拍，表現就會不自然。我們想要捕捉到最真實的反應，所以必須偷拍，就像是打游擊戰一樣。」

知名PUA阿邁德（Adnan Ahmed）化名「遊戲王」阿迪（Addy A-Game），吹噓自己能夠「當天上床」（Same Day Lay），曾在影片中表示，「你做這件事的目的就是上床，但要夠大膽才能夠滾到床單。」他聲稱一名女孩主動詢問「你幹嘛帶保險套？」，「這是合理的可否認性（Plausible Deniability），她們希望你來引導。記住，這不是強暴，聽聽她的身體與動作，而不是她所說的話。」

BBC指出，PUA課程讓「自願」的界線變得更加模糊，也導致騷擾行為持續出現。曾與阿邁德互動的貝絲（Beth）表示，對方一直想要電話，甚至伸手亂摸，「他說，我會『比妓女好』，非常沒有禮貌。」她認為這不只是搭訕，或無傷大雅的行為，「我一整晚都覺得惶恐。」艾蜜莉（Emily）表示，最荒謬的是竟然還要想盡辦法，溫和拒絕，「我們不想要因為拒絕他人就被說是『婊子』，也不想只因結束一場互動就被說是『沒禮貌』。」

▲相親,約會,情侶,曖昧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲PUA認為，課程幫助許多男性建立愛情關係，避免性犯罪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

博納爾臥底結束，5個月後以BBC記者的身分訪問PUA們，詢問「為什麼要對女性施壓，她們迫使上床。」希琴斯反駁，認為這完全是斷章取義，扭曲事實，「這是你情我願的藝術！」他認為，課程上幫助了男性，「我們幫助避免強暴文化，幫助他們避免犯罪或是硬上。」梅塞指出，他曾收到學員的感謝信，因為PUA課程而進入一段健康且正常的戀愛關係。

此篇臥底報導一出，「街頭吸引」發表聲明，否認不當行為，強調從未提倡、指導男性與未成年女孩發生性行為。YouTube一名發言人表示，已永久刪除「遊戲王」阿迪和「街頭吸引」的頻道，因為平台「嚴格禁止赤裸裸的性或騷擾內容。」

據了解，現年38歲的阿邁德在賣場搭訕一名未成年少女，被起訴5項威脅、污辱罪名成立，目前仍被拘留，等待量刑。受害女孩聲稱，對方根本沒有展開對話，直接摟腰、摸臉，甚至想要強吻。阿邁德則說，不知道少女還沒有成年，也沒有做出傷害的行為。

▲▼愛,唇印,愛心,偷吃,出軌,男人,西裝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲學者指出，PUA的課程鼓勵男性忽略女性的「拒絕」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

倫敦經濟學院（London School of Economics）奧內爾博士（Dr Rachel O'Neill）研究PUA產業已有10年，她指出，課程提供一系列規畫好的對白，讓男性循著「藍圖」與女性互動，現在許多訓練營甚至走上大街、酒吧等公共場所實際演練，「這代表著，女性經常會不自願地被帶入互動當中。」

奧內爾也提到，PUA認為女人性愛以前，在某種程度上都會表現出「象徵性抵抗」，藉此保護名聲，「真正令人擔憂的是，它會塑造出一種情況，讓女人說的『不』永遠無法真正地當作『不』。」

律師帕克（Kate Parker）看過PUA影片後表示，這些情境令人不安，「它在鼓勵年輕男性無視女性所亮起的紅燈，但是他們應該識相地警覺、回應。」她提到，雖然目前似乎沒有性侵案例出現，但是「最後一刻抵抗」（Last Minute Resistance）越是引導男方忽略「不願意」的訊號，「我們距離『性侵』就會越近。」

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