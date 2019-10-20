華聞快遞／1到9月福建省一般公共預算總收入同比增長2%

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《福建》1到9月福建省一般公共預算總收入同比增長2%

1至9月，福建省一般公共預算總收入完成4078.49億元（人民幣，下同），同比增長2%，其中，稅收收入完成3426.64億元，同比增長0.2%；非稅收入完成651.85億元，同比增長13.1%。地方一般公共預算收入完成2390.9億元，同比增長1.9%。一般公共預算支出完成3900.78億元，同比增長7.3%。（福建日報）

《海南》三亞開設6個臨時市場實行定時定點經營

為了給周邊無農貿市場或距離農貿市場較遠的小區市民買菜提供便利，三亞市開設了6個臨時市場實行定時定點經營。開設的這6個臨時市場的平均菜價比農貿市場便宜15%至20%，臨時市場附近小區住戶可以近距離內買到新鮮的蔬菜、水果和肉類。（海南日報）

《廣東》前三季度廣東CPI累計上漲2.8%

9月份廣東居民消費價格指數（CPI）環比上漲1.1%，同比上漲3.6%；前三季度累計上漲2.8%，9月份食品價格上漲4.1%，其中豬肉價格漲勢趨緩，9月上漲17.2%，漲幅比上個月（上漲23.8%）縮小6.6個百分點。（南方日報）

《河北》2018年河北省實現海洋生產總值2548億元

近年來河北省堅持立足實際、創新驅動、綠色發展，海洋產業結構明顯優化，海洋經濟發展質量不斷提高。2018年全省海洋生產總值初步核算為2548億元，同比增長6.8%，佔全省GDP的比重約7.1%。（河北日報）

▲河北省。（圖／CFP）

《北京》北京市1至8月新能源汽車市場總消費額17775.4億元

北京市1至8月新能源汽車市場同比增長8%，其中社會消費品零售總額7746.1億元，增長5.3%。汽車消費作為商品消費的最大品類，為北京市消費穩定增長做出了貢獻。（中新社）

《江蘇》世界智能製造大會閉幕

閉幕式現場，48個智慧製造重大項目進行集中簽約，總金額達869.05億元，其中南京市共有26個項目、投資總額474.7億元，今年世界智能製造大會搭建了政、產、學、研、金、用、媒等多方合作平台。（新華日報）

《福建》福建省推出推進養老服務發展行動方案

近日福建省出台《推進養老服務發展（2019—2022年）行動方案》，從5個方面提出22條具體措施，全面放開養老服務市場，積極推進各類公辦養老機構社會化運營。（福建日報）

《廣東》南藥中藥材產品每年消費近300億

廣東南藥產值巨大，中藥材產品每年有近300億元的市場消費力及15%的年增長率，中藥材原料需求量為30萬噸，採購金額近100億元。今年大陸農業農村部認定的442個「一村一品」示範村鎮，廣東入選村鎮24個，數量居大陸全國之首。（南方日報）

▼廣東省廣州市。（圖／CFP）