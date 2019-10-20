媽媽獨門撇步！　料理前先「餵蛤蜊喝奶」　女兒一吃驚呼：真的變超肥滿

▲一般泡鹽水沒什麼稀奇。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

平常料理蛤蜊以前都會先泡水讓牠吐沙，但一名女網友今天卻看到媽媽把蛤蜊泡在「奶粉水」裡，據說這樣每顆都會吃得超肥滿，煮出來的蛤蜊還會噴汁。不少網友見到這項作法，紛紛驚訝地說，「大開眼界！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，餵蛤蜊吃奶粉是媽媽的獨門撇步，先把牠們泡在鹽水中，再撒入適量奶粉攪拌均勻，接著只要靜靜等待，這些小生物就會開始吐沙和「喝奶」，媽媽過去都是用這方法煮出美味的蛤蜊湯給家人喝，而且意外的是，這方法還真的有用，泡過奶粉水的蛤蜊會瞬間變得飽滿多汁。

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▲泡奶粉水是原PO媽媽自創的秘訣。（圖／翻攝自爆廢公社）



不少網友是第一次見到這作法，有點半信半疑地問，「煮出來會有奶味嗎？」原PO回應，吃起來不會有特別的奶味，「可是很肥是真的！」其他人也表示，「真的假的啦！我可真的會去試喔！」「成本很高 ，要吃完。」「那應該泡雞精！這樣蛤蜊會比較營養！」也有網友分享自己的秘訣，「我都加紅標料理米酒。」「用太白粉也可以。」「我都加蘇格登。」

不少網友對於「蛤蜊泡奶粉水」是否能把沙吐乾淨存有疑慮，事實上，撇除把蛤蜊變肥滿的小偏方，有3種確定有效的蛤蜊吐沙妙招，第一是泡鹽水；第二是泡溫水，把蛤蜊放在50度的溫水中，大約15分鐘就能直接料理，而且同樣也能讓蛤蜊變得更鮮美；第三則是在水中滴一些食用油，蛤蜊缺氧後就會快速吐沙，無論是用哪種方法，吐完沙的蛤蜊要迅速料理，不要再冰回冷藏，以確保食材新鮮。

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