G7地點選自家度假村！川普挨轟自肥…白宮幫辯護　緊急滅火取消

▲G7峰會地點將不在「川普國家多羅高爾夫度假村」所舉辦。（圖／翻攝自Trump National Doral Miami）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普8月首次提出建議，明年G7峰會舉辦的地點，可以選在他位於佛州邁阿密的度假村；此番言論引發極大道德爭議，外界認為總統是透過官方活動謀利。然而，白宮才剛替總統說完話，川普20日就在推特滅火宣布，將不再考慮自己的高爾夫度假村，會另尋其他場地。

川普透過推特寫道，考量到媒體、民主黨的瘋狂與失去理性的敵意，「我們將不再考慮位於邁阿密的川普國家多羅（度假村），作為2020年G7峰會的地點，會立刻開始找尋另一個場地，包括大衛營（Camp David）也有機會，謝謝你們！」

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

白宮新聞秘書葛瑞珊（Stephanie Grisham）此前告訴CNN，跟其他場地比較，地點若選在川普自己的度假勝地，花費會便宜許多。她認為，對於納稅人與其他外國賓客而言，峰會的費用將大幅降低。

一名民主黨人曾表示，眾議院下周將進行投票，譴責川普利用自己的度假村來主辦G7峰會。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）18日向CNN說明，在川普名下的財產來舉辦G7是不可能的。

就在川普滅火之前，他曾在推特寫道，明年在自己位於佛州的度假勝地來接待國外領導人，是在替美國做一件非常好的事情；這個地點很寬敞、氣派，占地數百英畝，緊臨邁阿密國際機場，還有很大的舞廳、會議室，每個代表團都有自己的空間。

川普當時強調，在這個地點舉辦峰會對他沒有任何好處，如果法律允許，他願意讓美國不花任何錢來主辦G7。

白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）17日宣布，經過外界數個月的猜測，明年的G7峰會，將在6月10日到6月12日之間於川普國家多羅高爾夫球俱樂部（Trump National Doral Golf Club）舉行。

穆瓦尼在報告過程中聲稱，總統已明確表示他不會從中獲利，且在川普的度假村舉辦峰會，花費會便宜許多，也能讓納稅人省下數百萬美元。