G7地點選自家度假村！川普挨轟自肥…白宮幫辯護　緊急滅火取消

▲G7峰會地點將不在「川普國家多羅高爾夫度假村」所舉辦。(圖/翻攝自Trump National Doral Miami)



記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普8月首次提出建議,明年G7峰會舉辦的地點,可以選在他位於佛州邁阿密的度假村;此番言論引發極大道德爭議,外界認為總統是透過官方活動謀利。然而,白宮才剛替總統說完話,川普20日就在推特滅火宣布,將不再考慮自己的高爾夫度假村,會另尋其他場地。

川普透過推特寫道,考量到媒體、民主黨的瘋狂與失去理性的敵意,「我們將不再考慮位於邁阿密的川普國家多羅(度假村),作為2020年G7峰會的地點,會立刻開始找尋另一個場地,包括大衛營(Camp David)也有機會,謝謝你們!」

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!