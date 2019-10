化學考試學生自備紙箱「詭異蒙面1hrs」　校方遭投訴道歉

▲學生戴著紙箱考試,校方稱有徵得同意。(圖翻攝自推特/ANI)



記者丁維瑀/綜合外電報導

近期幾張學生頭戴紙板參加考試的相片在社群媒體瘋傳,原來這是發生在印度卡納塔克邦哈韋里城鎮(Haveri)一所學校的奇景;校方為了避免作弊情況發生,便要求考生戴著紙箱應考。事件引發譁然後,學校人員已公開道歉。

看似詭異的照片可見,教室內全部學生都把紙箱套在頭上,只有最前面是被挖開的,這使得他們無法看見其他同學寫下的答案。相片傳開後,有人員投訴該所學校,當地教育單位則發出通知,要求給予書面解釋。

This isn't Pakistan

It's India students in an Indian College have been forced to wear cardboard boxes during exam to prevent cheating. pic.twitter.com/UqUgXboDrc