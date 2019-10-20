化學考試學生自備紙箱「詭異蒙面1hrs」　校方遭投訴道歉

▲學生戴著紙箱考試，校方稱有徵得同意。（圖翻攝自推特／ANI）



記者丁維瑀／綜合外電報導

近期幾張學生頭戴紙板參加考試的相片在社群媒體瘋傳，原來這是發生在印度卡納塔克邦哈韋里城鎮（Haveri）一所學校的奇景；校方為了避免作弊情況發生，便要求考生戴著紙箱應考。事件引發譁然後，學校人員已公開道歉。

看似詭異的照片可見，教室內全部學生都把紙箱套在頭上，只有最前面是被挖開的，這使得他們無法看見其他同學寫下的答案。相片傳開後，有人員投訴該所學校，當地教育單位則發出通知，要求給予書面解釋。

This isn't Pakistan

It's India students in an Indian College have been forced to wear cardboard boxes during exam to prevent cheating. pic.twitter.com/UqUgXboDrc — Mushahid Ahmed (@Sain_Mushahid) October 19, 2019

《今日印度》報導，校方人員採取此種方法，確保不會有考生偷瞄，因為先前幾周才發生作弊事件。BBC指出，當時進行的是一場化學考試，校方表示，很抱歉採取這種不尋常的方法來避免學生違規，由於曾聽過該項措施在其他學校採取，才會選擇跟進。

學校人員說明，事前其實有徵得學生同意，並沒有強迫，他們還自己攜帶紙箱，有人戴了15分鐘，也有人戴著20分鐘，有人戴了1小時則被校方要求拿下來。

Karnataka: Students were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri, reportedly to stop them from cheating. (16.10.2019) pic.twitter.com/lPR5z0dsUs — ANI (@ANI) October 18, 2019

當地預備大學教育委員會副主任認為此種方法「不人道」，《印度時報》援引他的說法指出，當他接獲消息時就立刻前往該校，命令人員停止這種行為，他還發出通知，考慮對學校人員實施處分。