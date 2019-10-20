脫歐又挫敗！BBC分析6個下一步　第2次公投、全面撤回都有可能

▲強生在脫歐議題又面臨挫敗。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前才與歐盟達成新版脫歐協議，然而國會19日通過萊特溫（Oliver Letwin）修正案，強生依法必須申請延遲脫歐。BBC整理出6個可能的動向，舉辦另一場公投、甚至取消脫歐，都是潛在選項。

英國國會19日針對脫歐議題展開辯論，前保守黨議員、現任無黨派議員萊特溫所提出的修正案，議員以322票贊成、306票否決而通過。這代表所有相關的立法通過前，政府必須申請延遲英國脫歐。

如今依照《班恩法案》（Benn Act），強生必須致函歐盟，要求把脫歐時間推遲3個月。英國下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）19日表示，國會21日打算針對強生提出的脫歐協議展開辯論以及表決。

延期

歐盟現在要考慮強生信函中脫歐延遲的請求。強生已明確表態他不想延期，但依據法律，等同他被迫發出信件，他決定不在信件簽名，並寄出第二封有簽名的信，表明延期將是一個錯誤。

所有27個歐盟國家必須同意延期；歐盟不必立刻給出答案。若歐盟拒絕讓英國延遲脫歐，國會必須在10月31日前通過協議以及相關立法。

10月31日無協議脫歐

還有一個可能是無協議脫歐（No-deal Brexit），也就是英國將於格林威治標準時間（GMT）10月31日晚間23時離開歐盟；如果議員投票支持協議，然而隨後實施立法未能通過，英國將在沒有協議的狀態下離開歐盟。

沒有達成協議就與歐盟分手，代表英國必須立刻退出關稅同盟與歐洲單一市場。許多政界人士與商人認為這會損害經濟。不過，也有人認為風險過於被誇大。

▲強生堅稱延遲脫歐是個錯誤。（圖／路透）



提前大選

外界普遍預期，英國將在10月31日後提前舉行大選。但還不清楚時間點會落在今年底還是明年初。

如果脫歐受到延遲，英國下議院可能會再次被政府要求，展開提前舉行大選，這需要三分之二的票數，至今議員尚未準備好同意。

政府另一個替代方案是制定簡短新法律，規定提前大選的日期；這只需要簡單多數，不用三分之二的議員支持。還有一種更戲劇化的方式，首相可以要求對自己的政府進行不信任投票。

▲脫歐問題引發民眾上街遊行。（圖／路透）



不信任投票

反對黨任何時刻都能要求對政府進行不信任投票。工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）曾表示，他將提出這樣的動議。如果更多議員支持不信任動議，將會有14天來觀察現任政府或替代政府哪方能取得勝利。若都沒人這樣做，便會迎來大選。

另一場公投

可能還會有另一場公投，雖然此舉肯定會要求延遲脫歐，而且最有機會發生的是先改組政府。這場公投或許會與2016年的結果一樣，具有相同的法律地位。

取消脫歐

透過撤銷《第50條》（Article 50），能夠完全取消脫歐。很明顯，此舉並非現任政府所考慮，所以只有可能在替換政府後才有這種結果。自由民主黨（Liberal Democrats）曾表示，若能在下議院贏得多數席位，將撤銷《第50條》並全面取消英國脫歐。

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