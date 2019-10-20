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19歲媽嫌1月兒吵...打到全身瘀青「血塊塞鼻」險死！自己出門約會

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▲▼19歲媽嫌1月兒吵...打到全身瘀青「血塊塞鼻」險死！自己出門約會。（圖／翻攝自Daily Mail）

▲1月大寶寶被打到全身瘀青險死。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭羅夫諾（Rivne）發生一起殘忍的家暴案件，一名19歲的小媽媽把才1個月大的寶寶打成重傷，臉上和身上都有多處瘀青，鼻樑也斷裂流血，但她隨後竟然把孩子獨自放在家中，自己出門約會。幸好有鄰居發現瀕死的孩子，送醫急救，但男嬰目前仍在性命垂危。

這起事件發生在15日，1個月大的男嬰米奇塔（Mykyta）被19歲的媽媽打成重傷，臉上到處是瘀青以及傷痕，隨後媽媽就出門了。住在隔壁的鄰居普里瑪克（Tetiana Prymak）指出，當天她得知男嬰被獨自留在房內，感到非常擔心，擅自前往查看，沒想到發現奄奄一息昏倒的男童，緊急送醫。

普里瑪克回憶，當我們進去房間時，寶寶躺在堯覽上，臉色發黑，鼻子也被乾涸的血液塞住了，幾乎無法呼吸，我們幫他換衣服，看到他全身上下都有瘀青」。目前米奇塔還在加護病房接受治療，性命垂危，醫護人員認為，孩子可能有顱骨骨折的狀況，但因為其他地方傷勢嚴重，還無法進行檢查。

羅夫諾地區孩童醫院重症單位的負責人庫里克（Mykhailo Kulik痛心表示，「我從來沒看過疏於照顧的寶寶，我想他的媽媽從未幫他換過尿布或是洗澡，他的皮膚狀況很可怕」。目前孩子已經由社福機構接手照顧，復原後會被送到育幼院安置。

警方並未公布這名小媽媽的名字，據了解，母子倆住在一處社會避難旅館內，當天媽媽動手打完孩子之後，竟然直接出門去約會了，整天都不在家，隔天回到家後，遭到逮捕。警方發言人指出，媽媽因為聽到寶寶一直哭，感到壓力很大，所以才會把孩子丟在家中出去約會，已經將此案歸為刑事案件，展開調查，若罪名成立，小媽媽最高會被判5年刑期。

社會旅館的負責人則表示，小媽媽在16歲就生了個兒子，但是也因為有家暴問題，男童已經被送到社福機構安置，而米奇塔的父親是名27歲的男性，完全不管兒子的生死。

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