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影／韓國瑜台南造勢10萬人？他估僅1萬…驚見「連署呂秀蓮＝幫韓」　網：穩了

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記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜請假後，首場造勢大會19日在台南舉行，主辦單位宣布現場人數達10萬人，並高喊「台南人要拉下蔡英文、還賴清德一個公道！」對此，PTT八卦版版主「四叉貓」則從草皮面積推估只有約1萬人，讓網友直呼「韓導穩了啦。」現場還有韓粉發起幫宣布參選總統的前副總統呂秀蓮連署，「連署呂秀蓮＝幫韓國瑜勝選…我們可以南北奔波挺韓，何不花點時間小錢幫忙連署。」

▲韓國瑜在台南的首場造勢晚會，底下群眾相當熱情，到處都是國旗 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜在台南的首場造勢晚會，底下群眾相當熱情，每個人揮舞著國旗 。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜首場大型造勢晚會選在綠營鐵票區台南舉行，且選在被視為民主聖地之一的水萍塭公園。韓在國旗的引導下，跟前總統馬英九、國民黨主席吳敦義一同大進場，短短的進場距離被兩旁熱情的韓粉團團包圍，讓他走了相當久。

韓國瑜好不容易登上了舞台，兩旁是馬英九及吳敦義，他被安排站在中間，突然眼眶泛淚，似乎在強忍內心激動的情緒。隨後在謝龍介高喊「全體肅立，唱國歌」之下，台上台下一起唱國歌。

謝龍介上台時也宣布現場人數達10萬人，並高喊「台南人要拉下蔡英文、還賴清德一個公道」。「賴清德民調會輸蔡英文，你會信嗎？」他表示，蔡英文用國家機器把賴清德弄掉，就會用國家機器弄韓國瑜，所以這次台南人要還賴一個公道，把蔡拉下來。

▲▼韓國瑜。（圖／攝影中心攝）

▲▼韓國瑜在馬英九、吳敦義陪同下造勢。（圖／地方中心、攝影中心攝）

▲韓國瑜在台南首場造勢晚會，登上舞台強忍眼淚 。（圖／地方中心攝）

而人也到現場的四叉貓在PTT發文表示，本來想數晚會現場的紅椅子，「但走進來一看差點崩潰，椅子排成這樣是要怎麼算啦！」根據他貼出的照片，原來椅子沒排得方方正正，無法以長寬來計算。

四叉貓說，「所以這次就不數椅子啦（怒），我計算了這塊草地的面積，大約是8000平方公尺，還要扣掉舞台區、花圃區，椅子還排得那麼鬆散，今天我預估1萬人吧。」對此，許多網友留言，「韓導穩了啦」、「我大韓總穩了啊」、「根本鋼鐵韓粉。」

四叉貓也貼出照片，只見有韓粉發起幫呂秀蓮連署活動，連署書上頭寫道「連署呂秀蓮＝幫韓國瑜勝選…我們可以南北奔波挺韓，何不花點時間小錢幫忙連署。」

其他人看完直呼，「韓粉幫呂秀蓮連署，這可以發新聞」、「候選人幫另一組候選人衝連署，到底是哪門」、「笑死，韓粉幫呂秀蓮連署」、「幫呂秀蓮連署也太好笑。」

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韓國瑜台南造勢10萬人？他估僅1萬…見「連署呂秀蓮＝幫韓」網
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