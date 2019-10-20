「長征」後首項　陸推「龍」系列運載火箭鎖定商業需求

▲「捷龍」運載火箭。（圖／翻攝自《央視新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

中國長征火箭公司19日公佈大陸最新「龍」系列運載火箭的研製和未來發射計劃，該系列商業運載火箭為採用液體推進劑的中型運載火箭，未來設計有可重復使用能力，主要承擔中大型衛星和較大規模星座組網的發射服務，力爭將每公斤載荷發射價格控制在5000美元以內，爭取2021年前後完成首次飛行試驗。

根據《央視新聞》報導，目前「龍」系列產品規劃為「捷龍」固體商業運載火箭系列和「騰龍」液體商業運載火箭系列兩大類，該系列是航天科技集團繼「長征」系列後推出的首個面向商業航天發射的運載火箭系列，主要為滿足大陸國內外日益增長的商業載荷入軌需求。

「捷龍」系列包括捷龍一號、二號、三號三型固體運載火箭，以及捷龍-S亞軌道運載器。該系列火箭可將200公斤至1.5噸的航天器發射至距離地面500公里的太陽同步軌道，追求「高性價比、高可靠、快履約、快發射」，為大陸國內外商業衛星用戶的星座組網、補網、載荷驗證等提供可靠、便捷、經濟的專屬發射、定時定軌道發射和搭載服務。

▲「騰龍」運載火箭。（圖／翻攝自《央視新聞》）

目前規劃的「騰龍」系列商業運載火箭為採用液體推進劑的中型運載火箭，未來設計有可重復使用能力，主要承擔中大型衛星和較大規模星座組網的發射服務，力爭將每公斤載荷發射價格控制在5000美元以內。該火箭正在詳細論證過程中，力爭2021年前後完成首次飛行試驗。

報導指出，由於面向商業航天市場，「龍」系列運載火箭的研製將積極利用社會資本、整合社會資源、通過模式創新打造全新產業生態。也將進一步推進商業火箭、亞軌道飛行器、可重復使用運載器、智能火箭的技術創新和能力建設。

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