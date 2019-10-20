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嬤打掃11歲孫女房間驚見「自己的幾張提款卡」　一問才知77萬元飛了

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▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲奶奶覺得孫女年紀小，放提款卡時並沒有特意避開孫女，未料存款飛了。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省青田縣一名老奶奶打掃11歲孫女房間時，赫然看到自己的幾張提款卡，心想事情不太對勁立刻追問。一臉驚恐小女孩說出真相，原來她拿阿嬤的提款卡打賞平台主播，短短11天花了人民幣（下同）近18萬元（約新台幣77萬元）。女童姑姑說，像第五人格主播「軒軒」還一直私訊姪女，誘導姪女送禮物，「平台主播誘導未成年孩子打賞，平台應該退錢。」律師認為，女童年僅11歲，「贈與行為」得要父母追認後才能生效。

《錢江晚報》報導，11歲的小陳（化名）是青田某小學的女學生，父母在西班牙打工，她和奶奶一起生活，是僑鄉青田的典型「洋留守兒童」，平常喜歡玩手機遊戲和看手機短影片。

這兩年，一些直播裡的帥哥美女讓小陳欲罷不能。奶奶的錢都放在幾張提款卡中，也沒有綁定手機簡訊，老人覺得孫女年紀小，放卡時並沒有特意避開孫女。

奶奶13日打掃孫女房間時，發現幾張提款卡竟然都在孫女房間內，感覺事情不對立刻追問。一臉驚恐的小陳終於說出真相，她拿卡綁定微信零錢後，打賞主播和用於玩遊戲、購買裝備。

▼部分銀行交易記錄。（圖／《中新網》）

嬤打掃11歲孫女房間驚見「自己的幾張提款卡」　一問77萬元飛了。（圖／中新網）

小陳的姑姑夏曉玲向記者展示建設銀行和光大銀行的交易單顯示，2日到12日這段時間，這兩張卡的加值交易多達數百筆，全都用於微信零錢，收款方帳戶大部分是短影片帳戶，還有小部分用於加值遊戲和發網友紅包。

夏曉玲登錄姪女的短影片帳號，在送禮記錄中，看到密密麻麻都是她給主播送出的禮物，僅僅10天刷13.9萬元的禮物，其中最貴的禮物「嘉年華」一個就要3000元，送出了16個。此外，小陳還給在直播間認識的網友發了將近2萬元的紅包，並給自己購買2.2萬元的遊戲裝備。

小陳說，這些禮物都是她送給「第五人格」的主播；今年8月起，她就在直播間看主播們打遊戲，邊看邊送禮物，「僅僅10天時間就刷了奶奶的18萬元。」

小陳說，主播告訴她，只要刷禮物就能帶著玩遊戲，剛開始就是想跟著主播學技術，後來發現也沒學到什麼，但刷禮物時還是很開心。

▼主播「第五人格軒軒」和小陳的對話。（圖／《中新網》）

嬤打掃11歲孫女房間驚見「自己的幾張提款卡」　一問77萬元飛了。（圖／中新網）

平常直播時，小陳也會用微信或平台私信與主播們保持聯繫。聊天記錄顯示，雖她透露過自己仍是學生，需要上課；但主播仍然不時發來訊息提醒她，已經很久沒有聯繫了，希望她多多關注自己。

夏曉玲說，「小陳在直播間的標籤就顯示是小學生，主播也多次問過小陳的年齡，小陳都說自己是11歲。但就是這樣，像第五人格主播軒軒還一直私聊小陳，誘導小陳送禮物。」

夏曉玲認為，雖然家人沒將密碼妥善保管，負有一定的責任；但主播們明知姪女是小學生，還誘導姪女送禮，這令她無法接受，希望能夠把錢退回來。

為了挽回損失，夏曉玲嘗試聯繫平台和主播，但被封鎖「拉黑電話」。近日，平台方發來訊息，要求提供監護人的聯繫方式，以及可證明加值消費當事人是未成年人的證據，和加值交易記錄截圖等。目前，她正在積極蒐集證據並聯繫律師，將訴諸法律。

律師認為，在平台上送禮給主播，屬於一種贈與行為；而行為人小陳年僅11歲，她的贈與行為得要父母追認後才能生效。

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