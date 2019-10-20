52歲女社工勾15歲鮮肉！親自「車震輔導」...還教喝酒吸大麻

▲52歲社工性侵15歲少年。（圖／示意圖非當事人／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲發生一起性侵案件，52歲的女社工疑似勾引15歲的鮮肉弟，更在車上、渡假民宿等地方性侵少年，甚至讓帶少年去酒吧，教對方如何買大麻等等，做出相當錯誤的示範。該社工已經被逮捕，還一度想反告是少年性侵她，但被檢方識破。

澳洲《世紀報》報導，52歲米蘭妮（Morena Milani）已婚且已經有2個小孩，是一名社工。去年3月，她認識了一名15歲、患有「發展障礙」的少年，並表示關心對方的精神狀況，時常傳訊息互動，在接下來的幾個月，她帶著少年出入酒吧，買給對方禮物，甚至還教少年要怎麼買大麻，更一起多次計畫了周末小旅行。

在少年15歲生日的當天，米蘭妮帶他去了一處山區度假，甚至還讓沒有駕照的少年開車，時速超過110公里，他們在一起在雪地裡玩，喝著氣泡酒並吃pizza。檢察官調查指出，兩人在去年6月到8月之間就傳了高達1萬4885封簡訊，其中有大量「性、性行為、性幻想和色情片」等內容。

另外，證據顯示，米蘭妮兩度與少年在車子內發生性關係，另外還訂了渡假民宿，也打算與少年上床。之後，兩人的訊息被少年父母發現，要求米蘭妮立即停止，否則就要報警，她則是告訴少年盡速把所有的對話紀錄都刪掉。

當警方到米蘭妮家中搜查時，發現她曾上網搜尋要如何移除Email、簡訊和其他訊息，也在她電腦中找到一份文件，是她打算指控少年性侵的說詞，還有幾張胸口瘀青的假照片。

該案件於當地時間15日開庭，米蘭妮在法庭上念出道歉聲明表示，對不起少年及其父母，「我知道我做的事情在道德上應受譴責，我感到無比的懊惱，我可以保證，我每天都在為我的過錯反省」。法官最後宣判，將米蘭妮繼續關押，11月25日再度開庭。