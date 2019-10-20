「驚奇小系統」浣熊、博羅依雙颱動向曝　彭啟明說本周天氣：要有心理準備

▲目前西北太平洋上有浣熊颱風和博羅依颱風。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，今天（20日）受到東北風影響，桃園以北和宜蘭有局部短暫降雨，其中以山區和基隆北海岸降雨機率較高；周一（21日）到周三（23日）水氣減少；周四（24日）起水氣又增多。天氣風險公司指出，中度颱風浣熊比預期的長壽、強度也維持不錯，「算是滿令人驚奇的小系統。」天氣風險公司總經理彭啟明則說，未來幾天都是東北風影響，大家要有心理準備。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今花蓮、台東偶爾有局部降雨，至於新竹以南為多雲到晴、午後山區有零星降雨；溫度方面，今各地低溫19到23度，北部、東北部白天高溫約25到27度，花東和中南部約28到32度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳指出，周一到周三東北風減弱、水氣少，各地大致為多雲到晴，僅迎風面的北部、東半部有零星降雨，但降雨量較少；周四起水氣增多，周五、周六東北風有機會再度增強，北部、東北部降雨機率提高，降雨較明顯。他說，至於中南部未來一周基本上都多雲到晴，午後山區有局部降雨。

張承傳表示，未來一周溫度方面，各地低溫約20到23度；高溫部分，周一到周三、周四，北部、東北部約26到28度，周五、周六雲量增多約25到26度，中南部沒太大變化，約30到32度。

張承傳指出，中度颱風浣熊今偏北移動，之後往東北方向遠離台灣，周一強度會迅速減弱；至於輕度颱風博羅依估西北偏北朝日本南方海面前進，有機會在距離台灣還有2000多公里遠時北轉，強度有機會變中颱。

▼雙颱估對台灣無影響。（圖／氣象局）

天氣風險在臉書說，20號浣熊颱風比預期的長壽、強度也維持不錯，算是滿令人驚奇的小系統；之前就有提醒受到它外圍水氣的影響，周末北部的降雨機會偏高，台北19日晚間也下起一陣一陣的雨勢。

彭啟明在19日的「兩分鐘報天氣」說，「未來大概這幾天到下周都是屬於東北風天氣型態，所以大家要有心理準備」，溫度還沒明顯往下拉，降雨大概都是北東迎風面偶陣雨，中南部相對很穩定，要注意空氣品質，東半部雲量比較多。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）