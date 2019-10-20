脫歐受阻...強生將致函歐盟要求延後「拒簽名」！堅持延遲是錯誤

▲強生會致函歐盟要求延遲，但拒絕簽名。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國國會在當地16日晚間通過「萊特溫」（Oliver Letwin）修正案，將會延遲脫歐時程，讓強生想要在本月31日就脫歐的決心受阻，BBC報導，強生會依法在當地時間20日凌晨零點時，向歐盟提出延後申請信，但因與他個人理念不同，所以不會簽名。



BBC引述唐寧街10號一名高級官員的消息報導指出，強生會先寄出第一封要求延後的信，但不會簽名，收信人是歐盟主席圖斯克（Donald Tusk），接下來會再寄出兩份文件，第一個英國駐歐盟代表巴羅（Tim Barrow）的筆記，強調前份文件是符合議會通過的法律，另一個則是強生「有簽名」的信函，信中闡述他認為延遲脫歐將會是個錯誤，建議歐盟領袖要求英國國會議員們重新考慮此決定，並立刻投票通過脫歐協議。



路透社則報導，一名歐盟的官員也證實此消息，該官員指出，主席圖斯克將會根據這些文件，與歐盟領導人們協商該如何回應，將花上數天的時間。

原本英國國會在19日晚間就要表決與辯論，決定是否要批准強生的脫歐協議，但是卻先通過了修正案。英國下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）指出，國會將於21日再次針對脫歐協議進行表決。

英國脫歐一事多次出現轉折，強生是否能如願在31日完成還很難斷定。接下來，政府將遵守修正案提出延期，若是歐盟同意，就會延後，但若歐盟不同意，會有兩種結果，一是31日一到，直接「無協議脫歐」，二是發起「不信任投票」，將擔任首相短短3個多月的強生趕下台。