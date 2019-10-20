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屁孩分騎20輛機車深夜當街放炮　警調監視器全面逮人中

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▲▼中和深夜出現逾20輛機車，當街放炮擾人清夢。（圖／記者游宗樺攝）

▲中和深夜出現逾20輛機車，當街放炮擾人清夢。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導
新北市中和區20日凌晨0時許，一群青少年分騎20多輛機車，從土城一路上到中和圓通路、錦和路一帶，同時還囂張當街施放爆竹，甚至還有民眾目睹有人拿信號彈示威，巨大聲響讓民眾誤以為有人在深夜開槍，趕緊報警。警方經調閱監視器後，鎖定其中的9輛機車，將陸續約談車主到案說明。

▲▼中和深夜出現逾20輛機車，當街放炮擾人清夢。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報到場了解。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾指稱，有看到一群機車從眼前經過，不久便聽到巨大的爆裂聲響，疑似是鞭炮爆炸的聲音，但是沒有具體看到是什麼物品爆炸，也不確定是不是信號彈。也有附近住戶指出，有看到約20多輛機車一路亂鳴喇叭呼嘯而過，還在附近丟信號彈示威，在一處丟了2顆後又到幾公尺外的路口丟下3顆信號彈，「啪、啪」的聲響劃破寧靜的夜晚。

▲▼中和深夜出現逾20輛機車，當街放炮擾人清夢。（圖／記者游宗樺攝）

▲轄區警方正調閱監視器追查涉案民眾。（圖／記者游宗樺攝）
 
警方表示，經清查附近的監視器畫面後，發現這群飆車族分騎20多輛機車，從土城一路往板橋移動，經過中和地區時開始四處亂竄，後座的乘客還手拿沖天炮盒子當街施放。警方接獲民眾報案後，派員在板南路及連城路設下攔截網，試圖攔下這群囂張的騎士，但仍被他們分頭逃竄成功。

警方補充，部分機車的車牌被口罩遮掩，已透過監視器畫面鎖定其中的9輛機車，將通知車主到案說明，並擴大追查其他涉案人士，除依違反道路交通管理處罰條例開罰外，全案將依社會秩序維護法裁處，若民眾有拍下其違規的畫面，可交由警方檢舉以利開單告發。

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