邊開邊修破車要命！台鐵訂「故障停車SOP」　1年攔下81列危險列車

▲普悠瑪事故發生前關鍵時刻，司機一路求援43分鐘，但列車問題仍無解，最終釀禍。（圖／資料照／記者張君豪翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪新馬翻覆事故將屆1年，當時事故前43分鐘完整通聯記錄曝光後，外界驚訝台鐵竟讓司機員「邊開邊修」長達43分鐘，最後一路求援無解終釀成重大悲劇。對此，台鐵今年6月起執行「機車車輛異常影響程度分級制」，若行駛中的列車故障狀況達第四級，將立即停駛，一年來共攔下81列無法出庫、立即停駛處理的危險列車。

在普悠瑪血淚教訓後，台鐵產業工會批評，台鐵列車常常出現部分零件故障，但又沒有備用列車編組可替換，強硬讓列車出發的情況比比皆是，「應該檢討台鐵的發車規定與文化」。工會認為，就是因為台鐵局不斷缺料又要安排這麼多車次、勉強發車，才會造成司機邊開邊修，事故後再把問題推回司機身上。

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▲台鐵今年6月17日開始執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認車輛出庫、行駛中的處置及換車標準。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

為改善這樣的情況，今年6月10日執行「動力車檢修完工證明」，確保出庫車輛妥善率，並從6月17日起執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認司機員、調度員、檢查員於車輛出庫、行駛中的處置及換車標準。

「機車車輛異常影響程度分級制」共有4級，若行駛中的列車有照明設備、緊急對講機、空調機、廣播設備異常等，按第1級SOP處置，可行駛至運轉終了；氣笛高低音階故障、駕駛側雨刷機故障、集電弓不升弓（可換弓出力）等，屬於第二級，初步處置成功列車可行駛至終點站，但若列車處置後仍無效，則會升級。

若行駛中遇列車不出力（油門不反應，但仍偶有動力）、主風泵壓力過低，導致列車自動切斷動力等狀況，屬第3級，需行駛至最近站或機務段；若狀況仍持續，則升為4級警戒。最後，若集電弓機構損壞、設備冒煙、ATP故障等，屬於第4級，需立即停駛。

據統計，今年1月至10月（統計至10/10）總計有67件事故達第4級標準，被要求立即停車；過去一年則有14車次未通過安全發車標準，原因多為旅客資訊系統、軔機系統發生臨時故障而更換編組，共有81列危險列車被攔下不得行駛。另外，一年多來ATP故障件數37件；主風泵故障件數7件；司機員人為關閉ATP件數1件（8月6日三塊厝過站不停逕自退行案）。

▲馮輝昇表示，台鐵將持續加強對司機員的訓練，並重申，若違規一定會嚴懲。（圖／記者黃軍瑋攝）

台鐵副局長馮輝昇說，司機員人為關閉ATP事故，一年來只有這一件而已，8月發生的三塊厝過站不停逕自退行事故，並強調這是因司機員安全意識不足，沒有照SOP來操作。他說，這部分針對司機員、調度員、列車長、站務人員等都按照相關懲處規定做了懲處，司機員停止乘務並記一大過，其餘人員則是記過到申誡不等。

馮輝昇指出，這個事件是很不幸的事件，因為台鐵過去一直努力建立安全制度，對這樣的事件都很審慎嚴謹看待，因此收到相關訊息後，就立即提報運安處調查，未來將持續加強對司機員的訓練，讓他們更清楚瞭解安全第一的價值，另外，也要求司機員更了解ATP使用的相關規定，重申若違規一定會嚴懲，要大家都能夠遵守規定。

▲目前普悠瑪號、太魯閣維持雙駕駛制，暫無取消時程。（圖／台鐵提供）

至於是否規劃普悠瑪號、太魯閣號取消雙人乘務？馮輝昇說，這是在普悠瑪事故後所採取的安全措施，但是否取消並非只考量單一安全面向，也要綜合考量民眾信心的重建，還有系統整體性安全問題。台鐵將持續透過時間觀察及滾動檢討，才會來做評估跟決策，目前並未設定一定時程，等到適當時機就會提出。