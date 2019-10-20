3歲男童遭父虐打「滿腿鞭痕」…台中爺爺氣炸：兒子吃得像豬，卻讓孫子挨餓！

▲3歲童遭爸爸虐打，全身都是傷。（圖／翻攝爆料公社）



記者柯振中、李忠憲／台北–台中 連線報導

台北近日發生一起虐童事件，一名住在北投的單親爸爸虐打3歲的兒子，導致兒子身上布滿條狀痕跡、瘀血，連臉上、背部等地方都是傷痕，直到住在台中的爺爺發現後，才趕緊帶到台中照顧，這起事件也讓男童的爺爺氣炸飆罵，兒子吃得像隻豬，卻讓我孫子捱餓！爺爺事後已經報案，警方也正協助申請保護令。

這起事件是由一名邱姓男子在臉書社團「爆料公社」上揭露，邱男貼文中的照片顯示，3歲的男童還包著尿布，但瘦弱的身體上滿是條狀鞭痕、瘀傷，手部、腿部、胸腹都有瘀青，甚至連臉上都有傷口。

▼3歲童被父親虐打，背上有條狀鞭痕。（圖／翻攝爆料公社）



3歲男童的爺爺得知事件，趕緊帶孫子到醫院驗傷；醫生發現疑似受虐的痕跡，趕緊通報家防中心，才知道男童身上的傷口是住在北投的父親與父親女友打的。

台北市、台中市社會局得知消息，立刻介入調查，發現除了挨打外，男童還經常挨餓，瘦得皮包骨。

男童的爺爺指出，兒子離婚之後，小孩都是他在帶，這次只是被接去台北住3個月，兒子的前妻就傳LINE向他告知，孫子滿身是傷，「我打電話給我兒子，我叫他馬上帶孫子回來！」

男童爺爺氣炸說明，孫子現在眼眶都紅紅的，讓他覺得相當捨不得，「我兒子吃得整個人像豬一樣，應該有上百公斤，他兒子講得自己都很餓！」

事件發酵後，男童的父親也出面致歉，「關於這幾天在爆料公社與北投幫的家暴貼文，我在這裡向社會大眾道歉，我知道自己做錯事，也做了不好的示範，但小孩子當時做的事情真的關係到他自己的安危，當時我才把持不住情緒下手，是我的疏忽。」

▼爺爺氣炸向媒體指出，兒子吃得像豬，卻讓孫子挨餓。（圖／翻攝自《東森新聞》）



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