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死在家8天才被發現、公園往生馬上被接走⋯接體員大師兄未發表36篇神作

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▲▼葬禮，棺材，往生，往生者。（示意圖／Photo by Rhodi Lopez on Unsplash）

▲從事殯葬業，時常看見生離死別、人生百態。（示意圖／Rhodi Lopez攝，取自Unsplash）

記者林育綾／台北報導

PTT媽佛版紅人「大師兄」從事殯葬業接體員，時常發表關於工作見聞的人生百態，獲出版社邀請出書，近來他在新書中分享許多未發表的文章，其中案例提到，一名往生者孤獨死在千萬華廈裡，8天才被發現；而居無定所、在公園往生當天就有人接走，讓他感慨「到底哪一種比較好？」

大師兄自稱是一名32歲的肥宅和單身狗，沒房沒車，沒存款沒負債，沒女友也沒目標，平常就是上班工作、下班發呆，曾經想過下班後去做外送或是開計程車，後來誤打誤撞加入了寫作的行列，受到出版社寶瓶文化邀請寫了第一本書《你好，我是接體員》，近來又出了第二本《比句點更悲傷》。

請繼續往下閱讀...

▲▼大師兄《 比句點更悲傷》。（圖／寶瓶文化提供）

▲PTT媽佛版紅人大師兄出新書《 比句點更悲傷》。（圖／寶瓶文化提供）

他提到曾有人問「大師兄，為什麼你有那麼多朋友，有那麼多故事呢？」而他只是笑笑沒說話，「其實我的朋友不多，但是不會說話的他們都很有故事，也許遇到我實在不算好事，而這些衰事是一本書寫不完的，於是，我們又再次相見了。」

他工作的地方是殯儀館，「這不是卡通，不是遊戲，不是連續劇，沒有重來，沒有存檔，不能起死回生。有的是悲哀，有的是早知道，有的是還沒說出口的愛、感謝，以及對不起。」

▲▼殯儀館。（示意圖／CFP）

▲大師兄遇過一個案例，孤獨死在家裡的長輩，8天後才被人發現。（示意圖／取自CFP，與當事人無關）

《比句點更悲傷》收錄了36篇他未曾發表過的文章，揭露了關於生離死別的人生百態，也有許多讓人感慨的案例，例如一名臥病的老父親死了，長期看護的大哥大嫂被弟弟妹妹痛罵「都是你們害死爸的，殺人凶手！」讓人不勝唏噓「家裡面誰最笨？付出的最笨。」

還有一名長者，過世8天後才被人發現死在自己家。讓他不禁與同事思考，「居無定所、在公園往生當天就有人接走，和住在千萬的華廈裡，孤獨死了一個多禮拜才被人知，到底哪一種比較好？」

▲▼大台北都會公園,韓國瑜新北造勢大會前一天場地草皮。（圖／記者姜國輝攝）

▲大師兄說，居無定所的人若在公園往生，當天就有人接走。（圖／記者姜國輝攝）

大師兄時常寫下現實的黑暗與絕望，但也不忘幽默面對，「死亡是句點，但在句點之前或之後籠罩在絕望下的故事，才是真正的悲傷——就像到了月底，我口袋裡比悲劇還悲劇的空虛⋯⋯」

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