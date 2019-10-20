穿上國花圖樣國服　桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」

▲桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」演出。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「夢想」從家鄉的祝福出發，在桃園實現！2019年全國運動會在桃園，以「築夢桃園」為開幕表演主題，結合多元族群、運動選手及智慧城市等各面貌，展演桃園年輕多元的魅力；參與開幕演出的20名越籍配偶，感謝市長鄭文燦、文化局長莊秀美重視新住民及新二代，讓她們能站在全運會的舞台，展現故鄉的文化，因包容而愛桃園。

▲桃園越配(右）全運開幕參與「築夢桃園」演出。（圖／記者楊淑媛攝）



桃園越配權益促進會創會長馮玉英說，此次參與「築夢桃園」演出的姐妹有20人，對於受邀參加全運會開幕演出，姐妹們引以為榮，平時利用群組相約團練，位於中壢區的協會會址、南崁公園等地點都是機動性練習的場所。

隨著全運會開幕日逼近，為了有更好的表現，有些姐妹向工作的單位請假，加強密集的練習時數，感謝有家人的支持，讓她們快樂做自己，而演出的服裝則以越南傳統的國服「奧黛」為主，並由團員一起挑選出服裝上的圖樣以蓮花為主，因為蓮花是越南的國花，象徵開拓進取，積極向上。

▲桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」演出。（圖／記者楊淑媛攝）



對於這次能參加全運會的開幕演出，馮玉英說，姐妹們真的是興奮又緊張，感謝市長鄭文燦、文化局長莊秀美重視新住民及新二代，讓她們從越南遠嫁臺灣的新住民，能在台灣桃園透過越南舞蹈來做交流，學習愛與包容，建立自信。

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