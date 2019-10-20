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2019台灣大日月潭花火音樂會吸3萬人潮　總經理躍上舞台獻唱《自由》

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▲▼台灣大日月潭花火音樂會。（圖／台灣大提供）

▲台灣大總經理林之晨參加2019日月潭花火音樂會，特別躍上舞台與歌手卓義峯高歌《自由》。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／綜合報導

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」於昨（19）日晚間在水社中興停車場登場，已邁入第12個年頭的日月潭花火音樂會，今年以「享受不凡 Enjoy Magnificent」為主題，並用不凡的交響樂章與扣人心弦的經典歌曲，伴隨著前後長達480秒的燦爛煙火，一起向美麗人生致敬。而今年剛好是台灣大總經理林之晨上任後第一次參與的日月潭花火音樂會，在現場的氛圍帶動下，他特別上台獻唱了張震嶽的《自由》，與現場逼近3萬位的民眾一起高歌。

特別的是，在活動進行的同時在會場外台灣大也搭起帳棚，邀請現場民眾捐款支持今年的公益夥伴「十方啟能中心」，民眾可拿起手機直撥「518090」慷慨解囊，為這些身障青少年貢獻一份心力，幫助他們學習工作與生活技能，減輕家庭負擔與社會問題。

請繼續往下閱讀...

林之晨表示，在過去11年，「台灣大日月潭花火音樂會」總共吸引了線上、線下超過68萬的觀賞人次，現場參與人數也從最早的1萬5千人，到每年現場有超過2萬5千人的龐大規模，成為日月潭指標性的年度音樂盛會。

林之晨也指出，目前恰好是日月潭觀光的淡季，透過日月潭花火音樂會也能為附近的商家帶來另一波的商機。

而「台灣大哥大日月潭花火音樂會」除邀請了樂興之時管絃樂團與台大合唱團前來表演外，也邀請了能量歌姬李佳薇、實力唱將卓義峯登台演唱多首組曲。

說到花火音樂會，除了有樂曲外也要伴隨著煙花點綴；因此在活動的最後，施放長達3分鐘30秒的煙火秀，為這場「獨一無二」又「享受不凡」的音樂盛會畫下璀璨的句點。

▼2019台灣大日月潭花火音樂會最後由長達3分鐘30秒的煙火秀劃下句點。（圖／台灣大提供）

▲▼台灣大日月潭花火音樂會。（圖／台灣大提供）

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