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發揮不對稱作戰能力　嚴德發：兩棲是防衛作戰關鍵戰力

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嚴部長視導澎湖防區　勉發揮不對稱作戰能力

軍聞社／記者莊家宏澎湖19日電

國防部長嚴德發19日視導澎湖駐軍，代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵辛勞，勉勵幹部落實官兵生活照顧，靈活運用戰術戰法，發揮不對稱作戰效果，打造堅強可恃的國防戰力。

嚴部長上午由國防部相關聯參主管陪同，視導澎湖防區陸軍兩棲及海軍部隊，聽取單位任務簡報，提出工作指導，並走訪官兵生活區，了解居住情形與休閒設施，嚴部長特別叮囑幹部，落實官兵照顧，使官兵在良好的工作與生活環境中，專心投入戰訓本務，善盡保國衛民職責。

視導過程中，嚴部長實地了解海軍官兵執行海面目標監偵任務，指示各級幹部，妥善人力運用，遴選優秀士兵轉服士官，提升部隊戰力，並透過反覆訓練，強化營區整體安全防護能力，確保設施安全，此外，維護軍譽是幹部的責任，各級部隊應持續強化軍風紀要求，落實性別平權，掌握危安徵候，維護部隊純淨，贏得國人的尊敬。

嚴部長視導澎湖防區　勉發揮不對稱作戰能力

嚴部長視導兩棲部隊時，針對部隊任務特性，培養官兵多專多能，靈活運用戰術戰法，發揮不對稱作戰效能，建構可恃的國防戰力，與幹部深入研討，提出諸多任務指導。

「兩棲部隊是我們防衛作戰的關鍵戰力，各項課程均屬高專長、高難度訓練，操課時尤應重視訓練安全」，嚴部長要求各級幹部，每次訓練前確實下達安全規定，落實風險管理，使官兵在安全的前提之下進行訓練，確保部隊戰力。

嚴部長也與兩棲部隊官兵逐一握手、擊掌，藉以激勵基層士氣與榮譽，並頒獎表揚國軍狙擊手鑑測第一名人員，給予他們高度肯定與嘉勉。

嚴部長視導澎湖防區　勉發揮不對稱作戰能力

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