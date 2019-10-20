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韓國瑜台南金華路遭2蛋襲！韓粉氣炸了…15年前阿扁、呂秀蓮也在這中2顆子彈

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▲高雄市長韓國瑜晚上結束台南首場造勢晚會，正準備要登上車輛離開，但沒想到突然遭到不明民眾攻擊丟雞蛋，並讓女隨扈中蛋。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜準備要登上車輛離開，突然遭到不明民眾丟雞蛋攻擊。（圖／記者洪正達攝）

記者柯振中、洪靖宜、洪正達／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南水萍塭公園舉辦造勢大會，與馬英九、吳敦義一同進場，掀起全場高潮，不過他在造勢結束後，有2名抗議民眾朝他丟雞蛋，引發現場混亂。巧合的是，前總統陳水扁與呂秀蓮早前為了選舉遊街拜票，經過水萍塭公園附近時，遭到2顆子彈槍擊，分別導致腹部、膝蓋受傷。

韓國瑜19日在台南的首場造勢結束後，準備搭車離去，不料這時突然有2民抗議民眾出現，向他丟出2顆雞蛋。一旁的隨扈見狀，立刻高喊「有人丟東西」，拿起防彈公事包阻擋，但仍有4、5名隨扈「中蛋」。

▼韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包「擋蛋」。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜離場時遭人丟雞蛋，隨扈立刻打開防彈公事包 。（圖／記者洪靖宜攝）

事件發生後，韓國瑜競選辦公室在第一時間表示，會接受不同的聲音，「就是民主真諦」，同時也對無辜受波及的人表達歉意。

儘管韓辦決定不計較，台南市警察局第六分局回應，韓國瑜結束行程，準備上車離開時，有民眾投擲雞蛋，造成現場民眾遭到蛋汁波及，會調閱監視器積極偵辦，不容許暴力行為挑釁公權力。

▼有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名民眾右手還有蛋汁。（圖／記者洪正達攝）

▲有人在韓國瑜離場時丟雞蛋，一名遭波及的民眾右手還有蛋汁，陳述當時情況 。（圖／記者洪正達攝）

韓粉得知這起襲擊，氣炸回應，「半個月查不出來！台南市警局長下台」、「民主的可貴是在尊重，這種行為真的夠低級」、「沒有愛與包容啦，依組織犯罪偵辦到底」、「看得出來不理性的另有一群人」、「怎麼這麼沒水準」。

值得一提的是，前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮早前競選時，正是在此地遭到子彈打中。2004年3月19日下午，陳水扁與呂秀蓮在台南掃街拜票，行經水萍塭公園附近的金華路時，在車上遭到2顆子彈打中，造成腹部、膝蓋受傷。

當時的槍擊事件震驚台灣社會，外界分析，當時2人之所以會勝選，是因為這起事件對隔天的投票結果產生影響，才導致連戰、宋楚瑜陣營落敗。

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