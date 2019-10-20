2019年全運會以夢想揭幕　鄭文燦：運動是台灣團結的起點

▲睽違20年，全運會再度回到桃園舉行，鄭文燦市長期許運動也是台灣團結的起點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019年全國運動會開幕典禮暨選手之夜」，19日於桃園市立體育館舉行。市長鄭文燦陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌抵達開幕活動致詞表示，睽違20年，全運會再度回到桃園舉行，作為主辦城市，桃園將提供最優質的服務，相信運動不僅是競賽，更是夢想、生活，以及流行的一環，也是台灣團結的起點，呼籲全民一起為選手們加油。

▲桃園標槍好手鄭兆村向聖火台方向，奮力投擲標槍，點燃2019全運會聖火。（圖／市府提供）

蔡英文總統表示，政府積極推動修法，健全體育制度，體育預算也逐年提高，從2013年70億元， 2019年成長至132億元，此外，個人捐款贊助運動員也可抵稅，希望透過多元措施促進運動產業蓬勃發展；近年來，台灣選手在各項國際賽事嶄露頭角，已經取得2020東京奧運包含：田徑、游泳、體操、射箭、射擊等5大類競賽、17項參賽資格，相信台灣選手無論是在全運會或是未來的各大國際賽事都能持續燃燒熱血、發光發熱。

▲蔡總統呼籲全民挺運動。（圖／市府提供）

蔡總統也肯定桃園市政府用心舉辦全運會，提供最優質的比賽場地，並開放民眾免費入場觀賞各項賽事，不管來自哪個縣市，在這裡我們都是自己人，呼籲全民挺運動。

鄭文燦市長表示，來自全國1萬1,500名選手及隊職員、2,100名裁判齊聚桃園，桃園以選手為主角，打造一個嶄新的全運會，無論選手來自哪個縣市，都將在全運會競技場上發光發熱，超越自己並留下美好回憶。

▲地主隊桃園市代表隊進場。（圖／市府提供）

全運會開幕典禮由桃園在地的龍潭愛樂管弦樂團演奏民謠組曲，及治平高中啦啦隊、青年朋友組成的千人抬頭舞炒熱氣氛，並以「追求夢想」的故事軸線，搭配3D影像視覺空間及LED彩色立體天幕，帶給觀眾不同的感官享受，序幕表演後，則由Matzka、宇宙人、魏嘉瑩、孫盛希、謝金燕等多組藝人熱力演唱120分鐘，HIGH翻全場。

▲2019年全運會搭配3D影像視覺空間及LED彩色立體天幕，帶給觀眾不同的感官享受。（圖／市府提供）

10月20日10時30分至17時桃園市立體育館前廣場將舉辦「運動美食展」，不僅有知名美食攤位，還有趣味運動體驗及豐富獎品，10月23日至24日也將在桃園市立體育館舉辦「108年全國運動會藤球示範賽」，歡迎民眾踴躍參與。

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