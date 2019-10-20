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湖南好好吃／穿越「4200年」乾州古城　蒿菜粑粑＋百搭哨子米粉最對味

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記者陳政錄、洪珮瑄／湖南湘西報導

湖南「乾州古城」擁有4200年悠久歷史，三面臨水、一面傍山，曾是「南方長城」上的一處重要城池，為湘西古四鎮之首，並融合苗、土家族及漢人文化，因此除了胡家塘、萬溶江畔打卡景點，還有蒿菜粑粑、乾州米粉等道地美食可供品嘗。

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲乾州古城。（圖／記者洪珮瑄攝）

乾州古城在湘西土家苗族自治州首府吉首市，位處湖南、湖北、重慶和貴州4省市交界，夏、周時期就有人來此經商，古城取名「乾州」，是因古城狀似乾掛，而因地處市區旁、萬溶江畔等，與對面商場僅一牆之隔，就能穿越4200年的「神秘湘西」的歷史氛圍。

目前，古城裡有長達8公里的6條古街道，81處文物單位，包括「向日門」、「鴻文門」、「宜化門」三座城門、乾州文廟、清朝愛國烈士羅榮光故居、文峰樓、觀音寺等。

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者陳政錄攝）

▲乾州古城。（圖／記者陳政錄攝）

走進古城門口，一般景區成人票價為70元人民幣，因仍有不少當地居民在此生活，生活氣息較為濃厚，在映入眼簾的中心商業街外，如果選擇先看景點，往右走就會到達鼎鼎大名的「胡家塘」。

胡家塘是乾州古城中最著名的一處景點，早年是胡姓大戶人家的庭院，由一個大塘和一個小塘，和一座石拱橋組成，小塘中有一口古井，叫做「安瀾井」，除了有神龍傳說外，在過去外敵入侵時，由於水源引自萬溶江，可當作城內主要水源使用。

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲胡家塘。（圖／記者陳政錄攝）

吉首市一直以來透過過蜿蜒山路與外界聯絡，並推進當地水利運輸。目前萬溶江的兩岸，人民除了用來洗菜、洗衣、餵牲口，透過中間的懸索橋「辛女橋」聯絡外，堤壩處還有跳岩，水位較低時可以直接穿水而過。

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者陳政錄攝）

▲萬溶江。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，在古城中，除了各式伴手禮，販售用當地野菜「白蒿菜」，與麵粉加上餡料一同揉製出的「蒿菜粑粑」小店更是隨處可見，其都使用原生態的樹葉作為包裝，有芝麻花生、綠豆粉、鹹菜、醃肉等口味，吃起來不僅有粑粑的美味，還有樹葉的清香。

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲蒿菜粑粑在乾州古城。（圖／記者洪珮瑄攝）

乾州米粉則是因為湖南人愛吃粉，善於用當地各種特色野菜、食材做成不同類型「哨子」，與米粉進行搭配，因此《ETtoday新聞雲》也前往老乾城老店進行「吃粉自由配」。

根據老闆娘介紹，當地主要的哨子配料包括福菜酸、酸缸豆、酸魚、豬肉脯、辣椒、生薑等，一碗約10到15元人民幣就可以吃飽，有有十多種以上的選擇。

▲▼乾州古城,湖南湘西,湖南,吉首,乾州古城。（圖／記者陳政錄攝）

▲當地米粉。（圖／記者陳政錄攝）

近年，為持續推進中華文化交流，乾州古城已是國家4A級景區，並獲頒海峽兩岸交流基地，鄰近還有矮寨大橋、德夯苗寨、流紗瀑布、天問台等多處景點。

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