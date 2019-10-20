桃園全運會鐵人三項三連霸金牌選手　埤塘邊浪漫求婚

▲桃園全運鐵人三項於崙坪埤塘周邊舉辦。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年全國運動會在桃園，19日正式開幕，鐵人三項比賽19、 20日兩天，於觀音區崙坪國小及崙坪埤塘周邊舉辦；搶下男子組個人賽金牌完成全運鐵人三項個人賽三連霸的選手張團畯，在衝過終點線後，向女友浪漫求婚，為激烈比賽，增添幸福氣氛。

▲鐵人女個頒獎。▼鐵人男個頒獎。（圖／市府提供）

鐵人三項男子組個人賽優勝成績，分別為：金牌台北市張團畯、銀牌台北市張家豪、銅牌高雄市林威志；女子組個人賽獎牌得主則為：金牌台北市張嘉家、銀牌高雄市黃于嫣、銅牌高雄市郭家齊，3位選手總成績差距都在30秒內，競爭相當激烈。鐵人三項是為期2天的賽事，20日上午繼續進行混合接力賽，歡迎至崙坪國小觀賽，為選手加油。

▲▼埤塘舉辦游泳賽，平日不多見，吸引民眾前往觀賽。（圖／記者楊淑媛攝）

2019全運會舉辦鐵人三項競賽項目之一的游泳競賽，是在觀音區崙坪埤塘進行，該口埤塘是桃園農田水利會轄管，而埤塘內舉辦游泳賽，平日不多見，吸引民眾前往觀賽，同時利用時間前往觀音區遴近的新屋區，參觀於新屋舉辦的農業博覽會。另訂於19日至22日進行的馬術比賽，首日產生馬術障礙超越團體賽獎牌得主：金牌新北市、銀牌台北市、銅牌台南市。

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