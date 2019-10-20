大溪好好玩大家都愛來　月眉全民音樂野餐會爆滿

▲大溪月眉全民音樂野餐會，在地表演團體接力演出。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋高氣爽，氣候宜人，最適全家大小一起野餐趣！桃園市大溪區月眉社區發展協會19日於大溪槌球場草地，舉辦「大溪月眉全民音樂野餐會」活動，12個在地表演團體，接力演出葫蘆絲、花鼓、古箏、薩克斯風等各種樂器演湊，吸引約千名民眾參加，全場氣氛嗨翻天！

▲▼林黃興表示，全民音樂野餐會「以樂會友」、「野餐同樂」。（圖／廖帝權提供）

「月眉社區發展協會」理事長林黃興表示，由於月眉社區活動中心周邊有大型停車場、槌球場、開放草地等等休憩空間，最適宜舉辦文化休閒活動，為了推廣「以樂會友」、「野餐同樂」、「綠色休憩」等等正向活動，該協會19日上午於大溪槌球場草地，舉辦這場全民音樂野餐會盛會。

活動受理報名後，反應出奇熱絡，只能以「限額」受理，有：月眉千歲鼓、月眉花鼓團、彩虹陶笛烏克樂團、八德社大古箏樂團、楊梅和韻葫蘆絲樂團、八德社大樂團、月眉笛鼓樂團、八德社大月琴彈唱、薩克斯、竹之舞樂坊國樂演奏、二胡與揚琴等12個在地社團報名參與接力演出。

▲大溪月眉全民音樂野餐會，在地表演團體接力演出。（圖／廖帝權提供）

林黃興說，大溪月眉社區位於大漢溪畔屬於「自來水水質水量保護區」的天然環境，在地的「月眉社區發展協會」曾榮獲『國家環境教育獎』佳績，近年來來在桃園市政府輔導之下成立了「月眉休閒農業區」，推動在地農業觀光休閒圈，兩個協會相輔相成致力於地方發展已具成效。

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